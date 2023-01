La cuinera Carme Ruscalleda rebrà enguany el màxim guardó que atorga l’Ajuntament de Benicarló amb motiu de la Festa de la Carxofa: la Carxofa d’Or, un reconeixement que té com a objectiu potenciar i reforçar la promoció de la Carxofa de Benicarló com a producte gastronòmic.

Ruscalleda, una de les cuineres més prestigioses i respectades de l’escena mundial, rebrà el guardó en el sopar de gala que se celebrarà el proper divendres 27 de gener al Parador de Turisme de Benicarló i que comptarà amb la presència de nombroses autoritats i representants del sector agrari per commemorar els 30 anys de la Festa de la Carxofa. Carme Ruscalleda va nàixer a Sant Pol de Mar (1952) en una família pagesa i comerciant que li va transmetre els valors de la terra i de la cuina de quilòmetre zero. Amb inclinacions artístiques, ja de menuda es va sentir atreta per la cuina, però va estudiar Comerç Mercantil i es va formar com a cansaladera per a posar-se al front del negoci familiar.

Gràcies al suport incondicional del seu marit, Toni Balam, Ruscalleda va transformar la botiga dels pares, un supermercat amb secció de carnisseria, en un delicatessen d’èxit comarcal. L’any 1988 el matrimoni va fer un pas més enllà i va convertir l’antic Hostal Sant Pau en un restaurant gastronòmic que ha estat obert fins l’octubre de 2018, on ha aconseguit els màxims guardons professionals.

El 2004 va obrir un restaurant a Tòquio i el 2009, juntament amb el seu fill, Raül Balam, va obrir el restaurant Moments a l’hotel Mandarin Oriental. A l’abric de la marca CR (Carme Ruscalleda), ha obtingut 6 estrelles Michelin (3 a Sant Pol, 1 a Tòquio i 2 més a Barcelona).

Ruscalleda és una cuinera autodidacta i perfeccionista. El seu discurs gastronòmic s’articula en un diàleg constant amb el receptari tradicional, que reinterpreta amb imaginació i amb un respecte escrupolós pel producte. Ruscalleda creu amb fermesa que la cuina és cultura i aposta per una cuina saludable, en sintonia amb el paisatge i l’entorn, un reflex del seu compromís amb la societat.

Ha publicat diversos llibres de cuina i és infatigable en la difusió d’hàbits alimentaris saludables a les escoles i als mitjans de comunicació. Segons la revista ‘Forbes’ és una de les 100 dones més influents d’Espanya.