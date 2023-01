Moncofa amplia el cementeri municipal amb la construcció d’un mòdul de 128 nínxols, que s’encarrega de fer realitat la constructora Consbe. La inversió ascendeix a 96.545,90 euros i és finançada 100% amb diners de l’Ajuntament gràcies als romanents econòmics del pressupost de l’any 2021.

El regidor José María Andrés explica que, al llarg dels últims set anys, han anat construint uns 35 nínxols a l’any, però gràcies «a la bonança financera, l’equip de govern ha vist amb bons ulls construir tot un mòdul complet». Això suposarà que d’una tacada podran incorporar 128 nínxols, mentre que abans costava fer-los un termini de quatre anys.

Fa més d’una dècada que l’Ajuntament va decidir que les futures sepultures tindrien quatre altures i no cinc, com tenien les construccions anteriors al començament de segle. També va decidir que es quedaria en propietat tots els nínxols situats a eixa cinquena altura que no s’havien venut, que són utilitzats per a enterrar a persones que hagen mort en Moncofa i no tinguen familiars.

«El cementeri és un espai digne per a romandre en perfecte estat d’ús, tant en la cura de les plantes com en la pintura de les parets, la il·luminació i inclòs en la porta d’accés al recinte, que s’obri i es tanca de manera automàtica a l’hora d’obertura i de tancament», desgrana l’alcalde, Wences Alós.