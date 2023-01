Morella reprén les obres d’ampliació del centre de dia després de les vacances de Nadal. Actualment, té lloc la primera fase d’aquest projecte, la qual està centrada en la distribució del nou espai que ocuparà l’antiga escola de música i la plaça del Tint. De fet, l’alcalde, Rhamsés Ripollés; i els regidors de Benestar Social i Gent Gran, Malú Blasco; i de Serveis Urbans i Manteniment, Joan Carles Marcobal, van visitar ahir aquestes obres.

L’actuació no afecta el servei actual del centre de dia. Aquestes obres tenen un pressupost de 250.000 euros i l’ajuda de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El servei d’atenció a la gent gran del centre de dia compta amb 25 places, totes cobertes. El projecte d’ampliació augmentarà aquest nombre fins a les 45. A més, també suposarà la contractació de professionals per a prestar un servei complet. Els treballs també milloraran l’aïllament tèrmic i habilitaran nous espais per a oferir els serveis interns del centre com el de logopeda o fisioteràpia.