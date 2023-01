Un camión de grandes dimensiones ha quedado atrapado en la carretera que comunica Morella y Vallibona y lleva bloqueando el paso por este vial, la CV-111, durante al menos cuatro horas.

Un camión de grandes dimensiones que transportaba una máquina retroescavadora quedó bloqueado durante horas en una curva de la carretera CV-111, que une la localidad de Vallibona con la N-232 a la altura del puerto de Querol.

El accidente tuvo lugar al no poder girar el camión de grandes dimensiones en una de las angostas curvas de este vial. Las ruedas traseras quedaron suspendidas en el aire imposibilitando ningún tipo de maniobra. El bloqueo del vial tuvo gran afectación para los vecinos de Vallibona que quedaron incomunicados. Un ejemplo de la incomunicación fue que el autobús que cubre Morella con Vallibona no pudo completar su itinerario. Los vecinos de Vallibona que volvían a sus domicilios tuvieron que completar el viaje con el coche particular de otros vecinos. El coche se trasladó hasta el punto de bloqueo y los vecinos dieron un breve paseo por el vial para superar el camión y poder seguir el viaje.

A las 18:00h los vecinos de la localidad desconocían a qué hora se restablecería la circulación. Los operarios de carretereas indicaron ya al anochecer que precisarán de otro camión grúa para remolcar el camión bloqueado, por lo que la previsión al cierre de esta edición es que los trabajos se alarguen durante buena parte de la noche. Afortunadamente, no hubo daños personales en el accidente y en la tarde de ayer ningún vecino del municipio tuvo ninguna urgencia médica, una de las principales preocupaciones entre los vecinos en el día de ayer.