«El paradigma del lliure mercat, el seu model, no només s'ha demostrat erroni, sinó ineficaç per a crear riquesa i ocupació. Per això Compromis aposta per un model econòmic alternatiu, que aposta pel bé comú, que genera riquesa i la redistribueix a la societat i que genera ocupació de qualitat». Així ho ha manifestat el portaveu adjunt de Compromís en les Corts, Vicent Marzà, en l'acte que la formació ha celebrat aquest matí a l'auditori Juan Varea de Burriana.

L'esdeveniment ha estat el primer dels tres actes amb els quals Compromís activa Obrim per guanyar, una estratègia d'obertura a la societat amb la qual la coalició pretén convertir-se en el «punt de trobada de l'esquerra valenciana».

«No és només estar en el govern, sinó a més tenir la valentia i la capacitat. I per a això hi ha mobilitzar a la gent per a defensar a les petites empreses, per a generar riquesa que millore la vida de les persones, per a generar ocupació de qualitat i en el territori. Transformacions profundes perquè no depenguem de les grans multinacionals», ha afirmat Marzà.

Durant la cita, ha intervingut l'economista Roy Cobby, doctorant en Economia Digital en el King’s College de Londres i coordinador de l'informe de Política Industrial al Future Policy Lab, qui ha assegurat que «els sistemes fonamentalistes de mercat no funcionen per a generar ocupació, ni per a accedir a l'habitatge. S'han demostrat poc efectius, pel que cal caminar cap a models amb major capacitat de generar riquesa comunitària, amb la participació de la societat».

En aquest sentit, també ha intervingut Empar Pablo Martínez, de la direcció confederal de CC.OO: «enfront de les polítiques de devaluació de salaris i drets que han dominat els últims anys i que generen una societat individualitzada i atomitzada, cal apostar per una economia solidària, social, inclusiva i redistribuïdora de riquesa i de drets i que apostin pel diàleg social».

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local i secretari general de la formació política Més per Mallorca, Jaume Alzamora, ha reflexionat sobre crear models turístics i socials sostenibles. Ha subratllat iniciatives com la limitació de vehicles; el topall màxim d'establiments turístics; la recuperació en residencial d'infraestructures turístiques obsoletes i la importància de superar «un model turístic fracassat que s'ha basat en la demografia i el nombre de visitants».

D'altra banda, des de la Xarxa d’Entitats d’Economia Alternativa i Solidària, Anna Peñalver ha subratllat que la economia social i solidària «genera una gran distribució de riquesa, retorn a la societat i a l'administració, a més de drets laborals i socials».