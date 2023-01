La web especializada en educación micole.net ha publicado un ranking con los que, a su juicio, son los 100 mejores colegios públicos de España. Y en la lista, en séptima posición, aparece un centro de Castellón, el único representante de la provincia.

Para hacer esta clasificación han analizado los datos del buscador de colegios que tiene habilitada esta web, donde aparecen los 22.000 colegios públicos, concertados y privados de España. Así, han estudiado parámetros como el tráfico, las solicitudes para visitar el colegio y las preguntas y reseñas realizadas por las familias.

Con toda esta información, micole.net concluye que el CEIP Germans Ochando de Almassora es el séptimo mejor centro público de España.

""Buen colegio público. Instalaciones muy bien cuidadas. Hacen muchas actividades para que los estudiantes aprendan a respetar y tolerar a los demás. Están muy concienciados con el reciclaje y con el cuidado del medio ambiente. Buenos profesores", indica un usuario de la web en el apartado de comentarios.

Agradecimientos

Desde el colegio se han hecho eco de esta noticia, emitiendo un comunicado en el que explican las razones que les han llevado a tener tan elevada calificación:

Mestres, famílies, alumnes i exalumnes, personal de neteja, de menjador i conserges sou les responsables d'aquesta valoració positiva del centre , gràcies al suport i a la col·laboració voluntària en allò que ens uneix; l'educació de les ciutadanes i ciutadans del futur.

Al llarg d'aquests anys amb la vostra ajuda hem pogut educar gaudint:

- de diverses activitats organitzades des de l'Afa.(Benvinguda, Nadal, etc.)

-de les veus dels "músics d'Ochando" i tècnics de so als nostres festivals.

- de classes de castellà per a estrangers.

- de les entrevistes d'exalumnes en la nostra ràdio.

- de l'activitat dels protagonistes a l'aula on les famílies conteu els vostres treballs o aficions

-i d'activitats molt motivadores programades pel nostre claustre: musicals com el Rei Lleó, Halloween, tallers de pasqua.

Així que, enhorabona a tota la comunitat que conforma el Ceip Germans Ochando i gràcies per les mil i una aportacions, consells i suggeriments que realitzeu any rere any.

También desde el Ayuntamiento de Almassora se han hecho eco de la noticia, felicitando a los responsables del centro a través de las redes sociales.

Mejores colegios de España

La clasificación de micole.net está liderada por el CEIP San Fernando de los Ríos, situado en Alcorcón, seguido por el colegio Ciudad del Mar, en Torrevieja, y por el CEIP Cortes de Cádiz, en Madrid.