Burriana oficializa el control de gatos tras el último ataque a estos animales

El Ayuntamiento de Burriana y la Asociación Coordinadora para la Protección Felina han suscrito un convenio de colaboración para gestionar de forma ética el control poblacional de los gatos mediante el método CER de captura, esterilización y retorno, así como para el seguimiento de las colonias existentes en el municipio y minimizar los riesgos higiénicos. Se trata de un acuerdo que viene gestándose desde hace varios meses y que coincide con el envenenamiento masivo a más de 50 animales la semana pasada.

En la firma estuvieron presentes la alcaldesa, Maria Josep Safont, el concejal de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Bruno Arnandis y la presidenta y la vicepresidenta de la entidad, Juana Torres y Lorena Nicolau. De este modo, el consistorio aportará un total de 11.280 euros para la adquisición de pienso seco, el servicio de veterinario, y el compromiso de educar a la ciudadanía sobre el proyecto CER y sus beneficios.

Acciones de concienciación

Lorena Nicolau explicó que «uno de los principales objetivos es desarrollar acciones y campañas de concienciación entre la población y los colegios para así reducir los abandonos y el maltrato de ejemplares y, al mismo tiempo, informar sobre las tareas que llevan a cabo las gestoras». La asociación cuenta por el momento con 14 personas que, de forma altruista, hacen el seguimiento de los gatos en los puntos registrados.

Arnandis informó que este convenio es «la antesala de un plan más amplio que se está elaborando y que contemplará medidas para garantizar el bienestar de la población y evitar las molestias a los vecinos por olores, restos de alimentos y maullidos de celo».

Sin avances del suceso

No hay novedades acerca del brutal ataque a varias colonias perpetrado hace tan solo unos días. Desde la entidad incidieron en que «por suerte no han aparecido más cuerpos y no ha habido ningún otro intento de envenenamiento». Con todo, esperan que este convenio contribuya a normalizar y visibilizar las tareas de protección que realizan bajo la autorización municipal. Por último, el edil de Sostenibilidad manifestó el interés mutuo por ambas partes para el control, ya que «ha sido muy eficaz en varias localidades».