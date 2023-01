Nules conservará el muro que protege 'les casetes' «mientras sea necesario»

Sin noticias. El Ayuntamiento de Nules no sabe nada sobre cuándo comenzarán las obras de estabilización de la playa de les Marines, adjudicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, a pesar de que han pedido información de la situación. El alcalde, David García, dice no sorprenderse por este vacío que caracteriza, según lamenta, «desde siempre», la relación que Costas mantiene con el consistorio nulense.

A la espera de la ejecución de esta inversión, contratada con la empresa Becsa por 4 millones de euros, de lo que no tiene dudas García es de que no van a retirar el muro construido frente a les casetes de la playa del Bovalar, en el mes de noviembre del 2021, «hasta que quede patente que ya no es necesario», lo que no significa que ese momento coincida precisamente con el inicio de las obras.

"Hasta que quede patente que ya no es necesario, no vamos a retirar el muro que protege a los vecinos" David García - Alcalde de Nules

Si no hay novedades sobre la tramitación que se está siguiendo para acometer la ampliación de los espigones y el resto de actuaciones previstas, tampoco las hay, según el munícipe, sobre los expedientes abiertos por la dirección territorial de Costas al Ayuntamiento no solo por el mencionado muro, tampoco sobre la pasarela instalada en les Marines.

En ambos casos, desde el Ministerio notificaron al consistorio que no podía ejecutar ninguna de las dos intervenciones y le advirtió de que, abierta la vía administrativa, no descartaban emprender otra penal para exigir responsabilidades. El consistorio, como detalla el primer edil, ya ha alegado y recurrido el expediente administrativo y, «por el momento», no les ha llegado ninguna resolución.

"Preparados para todo"

El alcalde ya advirtió de que no iban a claudicar ante la «actitud despótica» de Costas. Tanto es así que, pese a no tener ninguna notificación, en los dos casos ya han «adelantado gestiones desde un punto de visto jurídico». «Lo tenemos todo preparado para que, si llega el momento, recurrir y defenderlos por la vía judicial», dice. Incluso Les Corts se mostraron a favor del muro que protege desde hace algo más de un año les casetes.