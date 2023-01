Unión sin precedentes con el aval de la Unión Europea para tumbar la ley de Costas

La manifestación contra la «negación e inacción» de Costas a la hora de abordar la problemática de la regresión marítima en el litoral peninsular --en la que, según la plataforma ciudadana convocante, Som Mediterrània, participaron unas 3.000 personas «de todas las comunidades autónomas costeras»-- exhibió una «unidad sin precedentes» de la sociedad civil para exigir un cambio legislativo, con el aval de la UE, que impida al Ministerio «seguir responsabilizando a la ciudadanía de la erosión, haciendo pasar a los propietarios como culpables», resalta el portavoz del ente, Manolo López.

Hasta 40 asociaciones de toda España, entre las que están representados municipios afectados por la regresión de Castellón, como Almassora, Nules, Moncofa, Orpesa, Cabanes o Benicàssim, hacen frente común. Con escenarios y problemáticas diversas, empujan en la misma dirección. «Porque convergemos en que nuestro problema es Costas y la respuesta que nos da es idéntica, no a todo. No se hace nada, no se renueva o no se arregla», dice López.

Advertencia de Europa

Som Mediterrània espera que tras la última protesta, el Ministerio para la Transición Ecológica acceda a «sentarse a dialogar» y les tenga «en cuenta como interlocutores», algo que, lamentan, «no ha sucedido hasta ahora con ningún Gobierno». El cambio normativo es acuciante, ya que «la ley actual no funciona». «La Comisión Europea ya dio un toque de atención a España porque se sigue construyendo mientras se quiere destruir lo que existía antes de que se aprobara la norma en 1988 y la erosión del litoral no se frena», indican.

"La única solución posible por ahora es paralizar los derribos y los deslindes" Manolo López - Portavoz de la plataforma Som Mediterrània

Para los afectados, hasta el momento, están utilizando ese texto como «una ley urbanística del Estado para pasar por encima de los derechos de los ciudadanos», sin dar ninguna alternativa. La «única solución posible» para empezar a mejorar la situación, según expone Som Mediterrània, «es paralizar los derribos y los deslindes», y empezar a plantear acciones «con una visión de conjunto, teniendo en cuenta a las personas».

Recuerdan que «el origen del problema es la construcción de infraestructuras que han roto las dinámicas de las corrientes», con distintas afecciones según el tipo de obra, sin que el Ejecutivo central planifique medidas que contrarresten los efectos aguas al sur.

Problema político

Los colectivos vecinales integrados en Som Mediterrània descartan, de momento, acudir a los tribunales. «No es cuestión de pelearnos con los técnicos porque es un problema político», dicen. Y por eso reclaman a los políticos la «sensibilidad necesaria» para no dar la espalda a este movimiento ciudadano que no pretende «legalizar lo ilegal ni regularizar lo irregular», detallan.

«El 99,9% somos particulares, asociaciones de vecinos que defendemos lo que ya existía antes de la ley de Costas, que solo queremos que se cumpla, pero no está siendo así», defiende López. Incide en que son «personas y familias sin culpa», decididas a plantar cara a la que consideran una «apisonadora de derechos», lamentan.