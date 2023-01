L'Ajuntament de Betxí ha posat en marxa una nova campanya, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, al costat del xicotet comerç per a fomentar la lectura. Aquesta acció, que té com a eslògan ‘Espera llegint i el temps passarà volant’, consisteix a repartir 22 lots amb 14 llibres en valencià cadascun per a motivar la lectura en els establiments del xicotet comerç mentre s'espera a ser atès.

És una campanya diferent i nova en el municipi i que pretén oferir un entreteniment i fer l'espera més amena per als clients del petit comerç local. A més, es dona suport al comerç de proximitat i es promou la compra de llibres en valencià. Els clients que visiten aquests establiments podran triar un dels llibres de l'expositor, llegir-ho mentre esperen i fins i tot portar-se’l prestat i retornar-ho la pròxima vegada que visiten el comerç. “Aquesta acció és una aposta més per la cultura i el xicotet comerç de proximitat com s'ha fet des del nostre govern en els últims dotze anys i, a més, és un fet original i nou a Betxí” Alfred Remolar - Alcalde de Betxí Relats breus Els llibres que componen aquesta col·lecció són relats breus d'escriptores i escriptors valencians amb il·lustracions elaborades per professionals. Cada llibre va acompanyat d'un glossari amb les paraules menys conegudes, una secció explicativa i recomanacions d'autores i autors valencians. L'alcalde, Alfred Remolar, ha assenyalat que “aquesta acció és una aposta més per la cultura i el xicotet comerç de proximitat com s'ha fet des del nostre govern en els últims dotze anys i, a més, és un fet original i nou a Betxí”.