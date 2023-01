Burriana empieza a arreglar los grandes socavones del camí Vell de València

El Ayuntamiento de Burriana comienza los trabajos para reparar los cuantiosos desperfectos del camí Vell de València, un proyecto que ha sufrido retrasos por la falta de material para llevarlo a cabo.

Los empresarios asentados en la zona mostraron su satisfacción por el inicio de las obras, tras varios meses de demandas de las que se hizo eco Mediterráneo el pasado verano, ya que los grandes socavones de la calzada repercuten en su actividad diaria e incluso han llegado a registrar daños en sus propios vehículos.

El concejal de Vía Pública, Vicent Aparisi, explicó que «la previsión era que la reparación tuviera lugar en otoño o poco antes de acabar el año, pero no pudo ser». A pesar de la demora, los técnicos están trabajando desde esta misma semana en la limpieza y desbroce de los márgenes y, a continuación, realizarán el barrido de la superficie actual con la demolición y fresado de las zonas de encuentro con el objetivo de garantizar la continuidad del nuevo pavimento y el que ya existe actualmente.

Hay que recordar que, en primera instancia, el consistorio no contemplaba reparar el camí Vell de València, al alegar que muchos de los camiones que estaban trabajando en la construcción del nuevo IES Jaume I circulaban por la zona e iba a ser contraproducente echar asfalto. No obstante, el ejecutivo dio marcha atrás porque, según el edil, «desgraciadamente, la marcha de las obras del instituto ha bajado considerablemente y la carretera no puede seguir así».

Abrir la circunvalación

"La previsión era que la reparación tuviera lugar en otoño o poco antes de acabar el año, pero no pudo ser"

El alivio de las empresas del polígono es patente, pues se trata de una reforma integral y no un parcheo puntual como en otras ocasiones. Sin embargo, manifestaron que «sería muy oportuno que desde el Ayuntamiento abrieran la circunvalación de la avenida del Transporte hasta la CV-18, ya que eso evitaría el enorme flujo de tráfico que absorbe este camino».

El pasado mes de mayo la junta de gobierno local aprobó la adjudicación de la asistencia técnica para la redacción de este proyecto. Consiste en la construcción de una conexión de dos carriles por cada sentido hasta el camí Artana que contribuirá a desviar más tráfico hacia el exterior y un enlace más rápido a la zona marítima.