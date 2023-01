Dueños de ‘les casetes’ de Nules recelan de Costas y no cederán ante el derribo

Vecinos afectados por las resoluciones de derribo dictadas por la dirección general de Costas para cuatro casetes de la playa de Nules, a título individual y de la mano del Ayuntamiento y sus servicios jurídicos, están dispuestos a defender sus derechos sobre las construcciones amenazadas, aunque reconocen no confiar en el Ministerio para la Transición Ecológica, ni en que en algún momento pueda aplicar un criterio fundamentado en el «sentido común». «Están empeñados en tirar las casas y todo lo que hacen es para conseguirlo, de manera arbitraria y de espaldas a toda racionalidad», denunciaron ayer a Mediterráneo.

Uno de los portavoces de la plataforma Platges de Nules, Manel Alargada, manifestó ayer su consternación tras conocer la noticia avanzada por este periódico, y aseguró que «no entendemos qué problema tiene Costas con este modelo de vida», opuesto a la especulación urbanística y caracterizado por «unos valores tradicionales muy anteriores a la ley que ahora lo condena a desaparecer».

"Juegan al desgaste"

Entre los afectados por la orden de derribo hay mucho de decepción y algo de resignación. «Todos sabíamos que su objetivo era tirar las casas y ha llegado el momento que todos temíamos», dice uno de ellos.

Van a defenderse, sobre esa opción no tienen dudas, y agradecen el respaldo del consistorio, «que está a nuestro lado desde el principio», pero a su vez, tienen cierta desconfianza, «porque cada paso que damos nos cuesta dinero» y creen que Costas «está jugando al desgaste» con ellos. «No nos dejan hacer nada, no se puede arreglar una grieta ni un mínimo desperfecto, aunque no pasa en todas las casas y eso es lo que, se mire como se mire, no se entiende», critican.

Desde la plataforma Som Mediterrània, su portavoz, Manolo López, confirmó lo apuntado por el alcalde, David García. Las órdenes de derribo están llegando a otras localidades del litoral, como Guardamar del Segura (Alicante), «un caso idéntico al de Nules», donde han recibido «algunas notificaciones» de derribo por la misma razón, la extinción de la concesión.

"Un crimen perfecto"

La ley tiene una «trampa», según López, que facilita esta estrategia del Ministerio, la de extinguir concesiones. «En el artículo 78.1.m se indica que si el mar alcanza la vivienda, se retira la concesión, aunque la causa de que eso suceda sea la inacción de la propia Administración», explica el portavoz, quien añade que «es un crimen perfecto, porque la redacción, nos consta, ha sido deliberada». Sin inversiones de protección el mar va a seguir avanzando, «y lo saben».