Morella és un destí turístic d’interior referent a la Comunitat Valenciana. Així, a més dels seus atractius culturals i patrimonials, compta amb una variada gastronomia, la qual també ha adquirit molta importància per als i les visitants a la ciutat. D’aquesta manera i des de fa 20 anys, tenen lloc les jornades de la trufa Morella-Els Ports per a mostrar la riquesa d’aquest producte i la seua versatilitat que permet elaborar plats tant tradicionals com de cuina avantguardista.

La passada nit del 27 de gener, la Sala del Justícia de l’Ajuntament ha albergat l’acte d’inauguració d’aquestes jornades que s’allarguen fins al diumenge 12 de març i on la trufa de la comarca dels Ports, tuber melanosporum, és la protagonista. En aquesta 20ª edició, hi haurà diferents activitats per a conéixer i promoure aquest producte i les seues propietats. Menús especials als restaurants, visites temàtiques per la ciutat, tallers gastronòmics i cosmètics, cinema i el festival gastro-literari Morella negra com la trufa conformen la gran varietat de possibilitats. També al mes de febrer coincidirà amb altres cites importants com l’homenatge al periodista morellà Josep Martí Gómez i amb Carnestoltes. Tota la informació està disponible a la pàgina web de Morella Turística.

Festival gastro-literari

La regidora de Promoció Turística i Comerç, Mari Carmen Escuder, ha destacat que “acaba d’arrancar la 20 edició de les jornades de la trufa, les quals són molt especials per a fomentar la nostra gastronomia i un producte tan característic en la nostra zona com és la tuber melanosporum”. L’edil ha explicat “aquest any, com a novetat, hi ha diferents activitats com tallers gastronòmics i cosmètics, així com visites guiades” i ha afegit que “dins d’aquestes jornades, també se celebra el festival gastro-literari Morella negra com la trufa des del 3 fins al 5 de febrer”. Finalment, ha volgut “convidar a totes i tots a visitar Morella i disfrutar de la gastronomia durant estes jornades”.

Cal explicar que aquestes jornades tenen com a protagonista la trufa negra dels Ports. Es tracta d’un producte molt versàtil que s’utilitza en una àmplia varietat de receptes. Plats tradicionals i innovadors accepten el sabor de la trufa per a oferir una experiència diferent i, fins i tot, els dolços i postres es combinen amb aquest fong considerat el diamant negre dels Ports. Trufa laminada simplement amb oli i sal, cura per acompanyar amanides o carpaccios, per aromatitzar receptes de caldos o ous. També enriqueix les carns farcides, fins i tot brilla en les postres. La intensitat del seu gust, l'aroma i la versatilitat que ofereix en cuinar-la, converteixen aquest fruit en la joia de la cuina morellana.