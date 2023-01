Técnicos advierten del «grave riesgo» patrimonial de derribar cuatro ‘casetes’ de Nules

Según el arquitecto Manolo Miralles, que ha realizado diferentes informes y un estudio detallado de los valores constructivos y patrimoniales de estas edificaciones, incide en que «si el uso que les dan es el de playa, la percepción visual sería muy negativa, parecería que las viviendas que siguieran en pie estarían dentro, entonces sí que parecería que están invadiendo la misma playa», incide.

Dada la nula comunicación que existe entre este departamento estatal y la ciudadanía, «nos ignoran», ha criticado en nombre de sus vecinos en más de una ocasión el alcalde, David García, ante el posible escenario de los derribos diseminados, en Nules dicen tener fundadas sospechas de que esa es la verdadera intención de Costas: conseguir la desaparición de todas les casetes. Lo lograría por una combinación de desgaste de los propietarios, falta de empatía del resto de la ciudadanía y la implacable acción del mar que, año tras año, ante la ausencia de inversiones de protección, sigue erosionando el litoral hasta, en algunos puntos, haber hecho desaparecer literalmente las zonas de playa.

Inmuebles con la misma pared

Solo hace falta darse un paseo por la primera fila de viviendas de Nules para comprobar como la mayor parte de les casetes no solo están adosadas, sino que comparten paredes. Unas descansan sobre las otras. Si bien los técnicos señalan que «un derribo bien planificado y ejecutado» no tendría por qué suponer un riesgo, este «siempre existe». Vecinos inciden a su vez en que Costas no solo pretende «quitar la propiedad a la gente sin expropiar ni indemnizar, además quiere que los residentes asuman la demolición».