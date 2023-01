Les assemblees d’Esquerra Unida i Podem de la Vall han ratificat la proposta de les seues respectives executives de presentar una llista electoral conjunta per tal de «sumar les forces d’esquerra» de la ciutat «amb voluntat de continuar treballant com hem fet fins ara, però amb més suport per a aplicar les polítiques que milloren la vida de la gent».

L’acord al qual han arribat les dues agrupacions estableix que els tres primers llocs de la llista electoral els ocuparan candidats d’EU, mentre que els dos següents seran per a Podem. Tot i això, de moment, els únics noms que estan confirmats són els del candidat a l’alcaldia, Marc Seguer, i l’actual regidora de Serveis Socials, Marian Artero. Respecte i independència Aquest és el primer acord entre els dos partits de tot el territori valencià, i això, com va destacar ahir el coordinador d’Esquerra Unida, Marc Seguer, reflecteix «el respecte i la independència de les dues formacions, però també la generositat i la voluntat de col·laborar i treballar en el futur independentment dels resultats obtinguts. Per part de Podem, el seu portaveu, Francisco Andreu, va incidir en el fet que aquesta confluència suposa la intenció compartida de «sumar per a seguir transformant la Vall en una ciutat que pose en el centre a les persones, l’entorn i els seus recursos»