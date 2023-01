Fiesta de cumpleaños gratis en Nules para 200 jóvenes con rifirrafe político

La fiesta sigue adelante y la polémica no cesa. Este próximo sábado, 200 jóvenes con los 18 años recién cumplidos (entre 2020 y 2022) disfrutarán en Nules de un multitudinario cumpleaños gratis por su mayoría de edad organizado por el Ayuntamiento, que, por una parte, incluirá una cena privada para todos los inscritos y, a partir de la medianoche, un festival musical con seis dj’s, el Teenagers Fest, al que podrá asistir cualquier persona mayor de 16 años.

El alcalde, David García, artífice del evento junto a su equipo de gobierno, dio detalles este lunes de la cita y volvió a justificar, una vez más, su organización. Consciente del revuelo mediático y la polémica suscitada estas semanas, con muchos vecinos a favor y otros tantos en contra, insistió en que la intención era poner en marcha esta iniciativa (nace con espíritu de continuidad anual) «a principios de la legislatura», pero la pandemia truncó esos planes.

García especificó que la juventud del municipio es la «verdadera ideóloga» de la propuesta, porque «en su día la plantearon algunos jóvenes en una de las campañas de escucha activa realizadas por el equipo de gobierno».

A cuatro meses de las elecciones, las críticas políticas han arreciado contra García desde la oposición. En el PSOE aseguran no estar en contra del evento. El problema para su portavoz, Adrián Sorribes, es que «se trata de una buena idea ejecutada en un mal tiempo», no solo por la época política, también porque no han dado ningún tipo de información sobre «cuánto dinero va a costar la fiesta».

Sin partida

El también alcaldable socialista señala que «ahora mismo, en el presupuesto no hay ninguna partida que refleje este gasto» ni han visto «ninguna retención de crédito que lo soporte». Sorribes defiende que «estas cosas, en tiempo y forma, organizándolas bien, no se quedarían en este halo electoralista que ahora mismo está sobre la mesa».

La visión del Partido Popular es similar, en cuanto a la «falta de transparencia» con la que se está desarrollando. El portavoz municipal del PP, José Adsuara, indica: «Poco más podemos aportar a lo que se está diciendo en el pueblo, la gente lo está criticando».

Al igual que los socialistas, consideran que el principal problema de esta fiesta es la «ausencia total de información desde el primer momento». Recuerda que los partidos políticos de la oposición se enteraron del impulso de la cita «cuando ya habían enviado las cartas», en cuyo texto se pone de manifiesto, según Adsuara, «que no se trataba de una invitación del Ayuntamiento, sino del equipo de gobierno», razón por la que inciden en su afán electoralista.

En el PP añaden que «si el alcalde tiene que salir tantas veces a justificarse, es porque es consciente de que lo han hecho mal».