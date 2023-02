La Llosa sobrepassarà per primera vegada la barrera dels mil habitants. Així avança l’alcalde, Ximo Llopis, la notícia en una entrevista en La Panderola, el programa de referència de Medi TV, la televisió de Mediterráneo, on explica que per fi podran superar aquesta històrica xifra. «A falta que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ens ho certifique, estem en 1.003-1.004 habitants (el 2007 tenien 921, per exemple), una fita que no havia passat mai en més de 400 anys d’història que té el poble», explica.

L’alcalde reivindica que aquest augment al padró municipal arriba gràcies a les polítiques dirigides a ajudar a les famílies que impulsa l’Ajuntament des de fa dues legislatures, que es pot exemplificar en la gratuïtat de prestacions que posen a la seua disposició. «La guarderia, les activitats extraescolars, les diferents escoletes o l’ús de les pistes esportives són serveis completament gratuïts per a les famílies», exposa Llopis, i destaca que això fa que per a aquest col·lectiu siga molt atractiu viure a la Llosa, ja que «en els municipis del voltant sí que s’han de pagar i ací en canvi no, la qual cosa suposa un estalvi important al cap de l’any».

Com a exemple gràfic de com està funcionant aquesta ferma aposta municipal que està aconseguint que «cada vegada hi haja més gent jove al poble i més alumnes en edat escolar», el primer edil comenta que en el 2007 hi havia 60 xiquets al col·legi i ara la xifra ha augmentat fins als 95.

Projecte estrella de la legislatura

A més de l’ampliació del polígon industrial, Llopis subratlla que «el projecte estrella de la legislatura» serà una realitat abans de Pasqua. Es tracta de l’edifici que construeixen dalt de la muntanyeta coneguda com el Calvari, on crearan «un impressionant balcó mirador a la mar». La primera planta serà el Casal Jove i baix, hi haurà un auditori amb 250 butaques i aules per a la banda de música.