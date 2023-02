El equipo de gobierno (PP) de Moncofa no elaborará el presupuesto por ahora y esperará a que pasen las elecciones para no hipotecar al ejecutivo entrante. El alcalde, Wences Alós, explica que, estando tan cerca de los comicios, «lo mejor que puede pasar es que las cuentas para este ejercicio las haga el nuevo equipo de gobierno» y así no dejan «ninguna hipoteca a quienes tengan que gestionar el Ayuntamiento los próximos cuatro años», puntualiza.

Esta decisión ha levantado las críticas de la oposición. Desde el PSPV-PSOE avisan que posponer la aprobación del presupuesto tendrá «consecuencias negativas» en el desarrollo de importantes proyectos para Moncofa, porque la prórroga forzosa de las cuentas es «una mala noticia». Creen que, «como muy pronto», no podrán entrar en vigor hasta septiembre, «retrasando hasta entonces pagos, ayudas y proyectos de nueva planificación, además de verse comprometida la actividad social, deportiva y festiva si se retrasan las subvenciones», argumentan. Desde Compromís, por su parte, consideran que esta decisión es «una muestra más de la carencia de proyecto» del PP y «prueba de una gestión nada efectiva y que ahora, con la prórroga, comportará trabajar con modificaciones presupuestarias que cargarán el departamento económico del Ayuntamiento y dejarán sin un destino claro las inversiones por el año 2023».