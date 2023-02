Nules compra un edificio para ampliar el museo medallístico

La ampliación del Museu de Medallística de Nules, tantas veces planteada y por tantos gobiernos, podría estar más cerca de ser realidad, a pesar de que sigue sin existir un proyecto. Lo que marcaría la diferencia respecto de otros momentos en los que se ha hablado de esta intención es que, según anuncia el alcalde, David García, el Ayuntamiento ha comprado uno de los edificios anexos, el que ocupaban los populares locales del Club Don Óscar y el bar Mayjo.

Sobre los detalles de la adquisición, pocos datos más han facilitado, salvo que el acuerdo fue concretado en el año 2022 y que la intención del actual equipo de gobierno es poder incorporar en el presupuesto del 2023 (aún en negociación con la oposición) el dinero necesario para abordar la demolición, unos 100.000 euros.

El museo y el mencionado edificio están conectados por su parte posterior. La situación ideal sería la de sumar al patrimonio municipal otro inmueble, el que ocupaba el también conocido hostal y restaurante Versalles. En ese caso, después de muchos años y numerosos intentos, no ha sido posible concretar la compra.

Sea como sea, para García es un «avance significativo» que permite hacer planes reales y no suposiciones. Tanto es así que, según explica el munícipe, un arquitecto local, Jaime Prior, «ha realizado un anteproyecto», sobre el que se puede empezar a planificar la obra. Un objetivo de difícil cumplimiento a medio plazo, si se tiene en cuenta que la negociación de las cuentas municipales es una especie de contrarreloj que, de momento, nadie sabe cómo acabará.

El alcalde recuerda que si no logran aprobarlo en febrero, acabarán el mandato con las cuentas prorrogadas del 2022, lo que dificultaría considerablemente la pretensión de destinar esos 100.000 euros al derribo.

Plaza de director

Esa no es la única propuesta del equipo de gobierno vinculada con el Museu de Medallística que se quedará en agua de borrajas si no hay consenso presupuestario. David García avanza su intención de crear la figura de dirección de los museos, «un profesional que lleve la dirección técnica de todo ese patrimonio», y que ahora no existe. A día de hoy, solo es una idea.