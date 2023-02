D’entre tots els projectes que porten a terme a Tírig, l’alcalde, Juanjo Carreres, està especialment satisfet d’un en particular, ja que l’Ajuntament liquidarà durant aquest mes de febrer el deute de 450.000 euros que arrossega des de l’any 2012. «Per a Tírig això són molts diners. Que el poble no notara una carència d’obres mentre tornàvem els préstecs i pagàvem les factures ha sigut molt complicat», exposa.

Carreres avança la notícia en una entrevista a La Panderola, el programa de referencia de Medi TV, la televisió de Mediterráneo, on també demana ajuda a administracions superiors, com el Patronat de Turisme de la Diputació, per a reforçar la promoció d’un atractiu local com és el Museu de la Valltorta, que per a molts encara és un tresor desconegut. «No tenim un organigrama ni un fullet turístic conjunt ni tan sols en la comarca, és una llàstima que això no estiga coordinat, però nosaltres no tenim les eines ni el pressupost suficient per a fer-ho», indica.

Entre els projectes futurs per a Tírig, tots gràcies a subvencions concedides per la Generalitat, l’alcalde destaca la reforma dels vasos de la piscina (120.000 euros), la construcció de set vivendes socials en un dels edificis antics de la cooperativa (500.000 euros) o la reforma de l’escola (altres 500.000), on actualment estudien 30 xiquets.