La localitat de Nules ha albergat aquest dissabte el II Fòrum Jove dirigit a persones joves d’entre 12 i 30 anys, i dissenyat per a promoure la seua participació en diferents assumptes que afecten el futur d’aquest sector del municipi, com ara l’oci educatiu, les infraestructures o el treball. En aquest sentit, amb aquesta segona trobada la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Nules ha volgut crear un espai de participació directa de les persones joves i amb la joventut per a identificar i debatre les necessitats i solucions a les problemàtiques d’aquesta població.

Per tant, les persones joves participants han analitzat, debatut i han fet propostes al voltant de temes que els afecten i els interessen. A més, també han pogut participar d'un showcooking de menjar saludable. La trobada s'ha desenvolupat a l'edifici de l'antiga Cambra Agrària i ha comptat també amb la participació de l'alcalde, David García, i del regidor de Joventut, Gabriel Torres, als que els han exposat les conclusions d'aquest Fòrum Jove. Davant açò, el regidor Gabriel Torres, assenyala que "amb aquesta nova jornada continuem amb aquest procés participatiu que vam començar l'any passat per seguir així dibuixant les polítiques municipals necessàries per a la joventut de Nules. Amb tot, el que es pretén és el foment d'una participació juvenil compromesa que realment siga protagonista de les accions municipals en aquesta àrea, de manera que es puga així escoltar i analitzar les inquietuds dels joves del nostre municipi i les seues demandes".