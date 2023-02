Prop de 700 dones boixeteres han mostrat el seu treball durant tot el matí a la Llar Fallera de Borriana en la vint-i-quatrena edició de la Trobada de Boixeteres de la ciutat, que després de més de dues dècades de celebració s'ha convertit ja en tot un referent en aquest tipus de reunions, en què la tradició, l'art i les dones són protagonistes. A la cita, organitzada per l'associació de Boixeteres Mig Punt de Borriana en col·laboració amb l'Ajuntament, han acudit artesanes procedents de més de 40 localitats, la majoria de la Comunitat Valenciana, però també de fora com ara Terol o Tarragona, que durant pràcticament quatre hores han estat mostrant l'art de “teixir amb boixets”.

Encaix de boixets i calats, brodats en tul i Pastword, en les diverses modalitats i maneres realitzades per les expertes i hàbils mans de les dones de les diferents localitats que han participat en la Trobada, han sigut les protagonistes del matí en la capital de la Plana Baixa. Totes elles, a més d'exhibir la faena de casa i compartir experiències, conéixer i intercanviar materials i les diferents maneres de treballar els boixets, han gaudit d'un gran ambient d'unió i convivència. A més, en la trobada s'ha comptat amb 17 parades de venda artesanal relacionades amb l'artesania del boixet procedents d'Andalusia, Castella i Lleó, Catalunya, Canàries, Castella-la Manxa i Extremadura.

Nombrosos veïns i veïnes s'han acostat per a veure-les fer encaix i apreciar la faena de casa i, també, una nodrida representació municipal encapçalada per l'alcaldessa, Maria Josep Safont, la regidora d'Igualtat, Maria Romero, així com la de Festes, Lluïsa Monferrer, han visitat les boixeteres, amb les reines falleres, Silvia Navarro i María Olivas. En la trobada, l'Ajuntament ha repartit entrepans, rotllos de Sant Blai, una botella de licor de taronja de Borriana, així com informació turística. A més, enguany i previ a la trobada s'ha enviat a les entitats participants informació dels establiments hostalers del municipi.

"Tot un espectacle"

L'alcaldessa en la visita ha destacat que veure en acció les boixeteres practicant aquest art suposa “tot un espectacle” i a més és una “mostra del talent d'aquestes dones que fascina i sorprén per la seua velocitat i destresa d'execució” i, encara més, es converteix en “més excepcional” en aquesta Trobada “tan multitudinària” perquè, segons ha manifestat, l'encaix “requereix un gran nivell de concentració i agilitat mental”.

En la Trobada, com és tradicional, les boixeteres han pogut comprovar i admirar el treball realitzat en les sinagües de les reines falleres de Borriana i les persones assistents han pogut observar de molt a prop el treball dels veloços dits de les boixeteres a l'hora de confeccionar les seues peces. El noble art de fer boixets i les prop de 700 dones que avui han participat en la XXIV Trobada de Borriana han tornat a destacar en una de les jornades de celebracions festives en la capital de la Plana Baixa dedicades al patró Sant Blai.

Cursa de Sant Blai

La jornada de la Cursa de Sant Blai 2023 s'ha celebrat aquest diumenge des de les 10 hores en la plaça del Pla i ha reunit a més de 1.800 xiquets i xiquetes del municipi. Un esdeveniment popular i multitudinari que recorre els carrers més cèntrics de la ciutat combinant l'esport amb la diversió, organitzat pel Servei Municipal d’Esports i les AMPA dels centres educatius de Borriana

El centre de Borriana s'ha convertit en una pista d'atletisme on els xiquets, les xiquetes i joves de la ciutat han gaudit i han competit per edats, i s'han emportat la seua medalla a més de diferents regals que també s'han lliurat als i les participants al llarg de tot el matí.

L'alcaldessa Maria Josep Safont, el regidor d'Esports Vicente Aparisi i el d'Educació J. Ramon Monferrer, han assistit a la Cursa i han mostrat la satisfacció i agraïment al Servei Municipal d’Esports. Al llarg del matí, s'han disputat les 20 proves de diferents categories que han finalitzat amb la carrera absoluta dels joves corredors inscrits.

Al migdia, després que l'últim participant ha arribat a la meta, l'alcaldessa i els regidors d'Esports i d'Educació han lliurat els trofeus als guanyadors i a les guanyadores de cada categoria.

Tot i que, com ha manifestat Safont al final l'acte, en la cursa de Sant Blai “el més important no és la competició, sinó la participació massiva que els xiquets, xiquetes i joves de Borriana ofereixen any rere any, i que la converteix en la més popular de totes les que se celebren durant l'any”, i també el “foment de la pràctica esportiva que cada any promou i aconsegueix la Cursa de Sant Blai”.

A més, tots i totes les participants s'han emportat la seua medalla amb diferents regals i obsequis que també es lliuren als xiquets i xiquetes.