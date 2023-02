Nacida en Alcorisa (un municipio situado a una media hora de Alcañiz, en Teruel) un 5 de febrero de 1923, ni la propia María Pilar Morera Carbó se hubiera imaginado que iba a celebrar su 100º cumpleaños en Castellón, "una tierra en la que nunca había estado" hasta estos últimos años.

Esta mujer centenaria, interna de la residencia Santa María Rosa Molas de Almassora que gestiona las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, se ha convertido este domingo en la monja más longeva de toda la congregación en la provincia de Castellón.

Religiosa desde los 18 años, María Pilar Morera ha pasado por múltiples comunidades hasta llegar a Almassora. Estudió Filosofía en Murcia desde 1950 a 1955 y trabajó en las hermandades de Zaragoza, Tortosa (unos 12-13 años) y sobre todo Madrid (donde pasó 32 años). Hasta que en octubre del 2016, después de toda una vida dedicada a dar clases, la destinaron a esta residencia de personas mayores de Almassora.

A pesar de su avanzada edad, esta hermana aún colabora en las tareas de la comunidad y atiende a los talleres que organiza la congregación.

Misa y visita de la corporación municipal

Lógicamente, el 100º aniversario de esta monja ha acaparado la actividad de la residencia durante los últimos días. La celebración como tal fue este domingo, cuando tuvo lugar una eucaristía a la que acudieron religiosas de otros centros de la congregación en la provincia. María Pilar Morera sopló las velas de su tarta de cumpleaños en una fiesta con convite incluido.

La segunda parte de la celebración ha sido este lunes, cuando varios concejales de la corporación municipal le han entregado un ramo de flores y una placa para conmemorar la fecha de su cumpleaños.

"A pesar de los habituales dolores y achaques de la edad, me siento bien. Sobre todo con mucha alegría y gratitud por el hecho de que gente que no me conoce haya venido a verme y felicitarme en una tierra encima que no es la mía. Me siento muy feliz", cuenta la hermana a Mediterráneo.