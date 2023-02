Derriban tres viviendas en primera línea de esta playa de Castellón

Después años y años de lucha, los propietarios de las tres viviendas que quedaban en pie a primera línea en la zona centro de la playa de Moncofa, concretamente en la plaza Ruiz Picasso, en la mañana de este martes, han visto cómo desaparecían, ya que con sus propios medios económicos fueron derribadas, todo debido a que en su día Costas no les renovó la concesión.

Las viviendas se encontraban en muy mal estado de conservación y ya no eran habitables, pero para sus propietarios era importante que se mantuvieran en pie, aunque ya tenían la notificación para su derribo. Estas viviendas son de las primeras que se construyeron en esta playa, datando las primeras escrituras que conservan de 1890 cuando ya por esas fechas las usaban los pescadores de la zona.

Vicente Paradís, miembro de una familia que tiene la propiedad de una de estas viviendas, ha lamentado que “es una pena que no se haya luchado por proteger este patrimonio que forma parte del pueblo, ya que tienen más de un siglo de vida, mucho antes de que el turismo se asentara en la zona e incluso antes de la construcción del Puerto de Borriana, que fue el culpable de que el mar se haya ido acercando año a año a nuestras casas".

A partir de ahora se desconoce el uso que la Dirección General de Costas, dará al solar que han dejado las tres viviendas, dado que estas estaban bordeadas por una amplia zona verde en el mismo centro de la playa y ahora queda un solar al que con toda probabilidad será ocupado por la propia zona verde y hacerla extensible en todo el terreno que ocupaban las viviendas.

Más viviendas

Lamentablemente estas tres viviendas no son las únicas de primera línea que están en mal estado, existen algunas más que no están habitables y al no tener concesión no pueden reformarse y volverles a darles la vida que durante muchos años le han dado a esta playa.

Apoyo del Ayuntamiento

Actualmente el Ayuntamiento de Moncofa lucha para que las cerca de 90 viviendas existentes en la primera línea, recuperen la concesión con la finalidad de poder rehabilitarlas y esta playa pueda contar con la fachada litoral del casco urbano, que ha sido el germen de lo que hoy es la playa de Moncofa.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, lamenta que “desde Costas no haya nada de sensibilidad por mandato del Gobierno de España, para evitar derribos como los vividos ayer. Pensamos que la defensa del litoral es más que necesaria y la construcción de espigones, es la solución para salvar toda la primera línea de viviendas, que actualmente se encuentran en una situación burocrática muy complicada y que si no se frena, dentro de unos años podrían ser pasto de la maquinaria pesada”.