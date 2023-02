Orpesa pasará a tener 17 concejales y los partidos ya destapan sus cartas para elecciones

Orpesa recuperará los 17 concejales de su corporación en la próxima legislatura tras haber vuelto a superar la barrera de los 10.000 habitantes. Así, el municipio contará con cuatro representantes más en los plenos, respecto a los 13 del último mandato.

Y los partidos ya empiezan a destapar sus cartas de cara a las elecciones de mayo, apostando por la continuidad de sus alcaldables y anunciando algunas formaciones ya los componentes de sus listas, aunque todavía sin dar a conocer el número que ocuparán.

PSPV-PSOE: Jiménez presenta un equipo de 20 personas

María Jiménez ya anunció que repetirá su candidatura a la alcaldía por el PSPV-PSOE, partido que ganó las anteriores elecciones municipales, por número de votos, y que actualmente cuenta con cinco concejales en el equipo de gobierno, en coalición con Ciudadanos, que tiene dos (suman siete). "Lo hago con la misma ilusión y ganas que en 2019, pero ahora con muchos proyectos que avalan mi gestión en el municipio y para poder acabar tantos proyectos iniciados, así como empezar otros tantos para hacer de Orpesa un municipio de progreso y futuro y ayudar a los casi 11.000 oropesinos que ahora somos, en un municipio totalmente cambiado y renovado a pesar de que la legislatura no ha sido fácil por la pandemia y el temporal Gloria, que destrozó nuestro principal recurso, las playas", detalla.

He estado en la calle con los vecinos cuando me han necesitado y se han reunido conmigo con total facilidad y quiero seguir sacando de nuestro municipio todo el potencial que tenemos. A todos los integrantes de la lista nos unen esas ganas e ilusión de trabajar por y para Orpesa, que representa mi proyecto", pone en valor.

"Hemos conseguido sacar a Orpesa del bloqueo político en el que se encontraba, totalmente estancado, a base de ideas nuevas, creatividad y sobre todo mucho esfuerzo" María Jiménez - Candidata a la alcaldía de Orpesa por el PSPV-PSOE

"A este camino para volver a ser alcaldesa me acompaña un gran equipo, con un gran potencial profesional y personal, oropesinos que aman su pueblo. Hay de todos los perfiles, es una lista plural, dinámica, que tiene personas de todos los sectores de nuestro municipio, de la sociedad civil, del mundo asociativo, y que en cuanto al perfil profesional de cada uno se complementan muy bien. Mantiene a los actuales concejales e introduce a nuevos perfiles en posición de ser concejales. Nos presentamos con un proyecto con toda la experiencia de estos cuatro años pero totalmente renovado. Una lista muy plural que no es más que el reflejo de la sociedad oropesina. He querido que en mi lista haya gente de todos los perfiles y puntos de vista para que todo el municipio esté reflejado en la candidatura del PSPV", detalla la alcaldable socialista.

"Hemos conseguido sacar a Orpesa del bloqueo político en el que se encontraba, totalmente estancado, a base de ideas nuevas, creatividad y sobre todo mucho esfuerzo, horas de trabajo, ilusión y ganas, que al final son fundamentales para sacar todo hacia adelante. Quiero destacar las ayudas al covid, tanto a los vecinos como a todo el tejido empresarial de nuestro municipio, haber iniciado los trámites para que Oropesa tenga una residencia para la tercera edad, la reapertura del Casal Jove, toda la defensa y trabajo para nuestras playas, el reimpulso del polígono industrial y haber convertido a Orpesa en un referente provincial o incluso autonómico en cuanto a cultura. También destaco el haber hecho de Orpesa un municipio más plural y abierto, en el que ya no existe ese miedo que había en años anteriores".

PP: Rafael Albert desvela las claves de su proyecto

Rafael Albert, que ha sido alcalde durante cinco legislaturas en Orpesa, también ha anunciado que vuelve a encabezar la lista del PP para las próximas elecciones con un equipo de 15 candidatos. «En estos casi cuatro años en la oposición me he dado cuenta que es el pacto de mucha foto y poca gestión. Y es por lo que voy a preparar una nueva legislatura con un equipo que se quede después».

"Los funcionarios no cobran a tiempo la nómina por falta de gestión habiendo dinero, no piensan que los trabajadores el día 1 tienen que pagar una hipoteca, cuando toda la vida se ha cobrado el 28".

"Espero que el pueblo se dé cuenta de la no gestión de las dos alcaldesas y nos den la confianza para poder gobernar en mayoría" Rafael Albert - Candidato por el PP a la alcaldía de Orpesa

Albert recuerda cómo en los anteriores mandatos "estuvimos más centrados en la educación y construimos un colegio, el instituto, la escuela infantil y la de adultos. Ahora las necesidades han cambiado y el tema social y sanitario es lo más importante, con proyectos como la residencia y el centro de salud, y llevamos a un equipo de profesionales muy preparado para eso". "Es lo que más falta le hace al municipio, por eso llevo a Mari Carmen Saura, que es enfermera del Hospital Provincial; Daniel Mazzina, que es fisio del Centro Integral de Mayores; y Andrea Soldevila, que está trabajando en el centro de salud y conoce las necesidades". Al mismo tiempo, el alcaldable recuerda los tres centros auxiliares para el verano, aparte del centro de salud, que se crearon en sus mandatos, "cuando en estos momentos solo están abriendo dos".

"Tampoco queremos dejar de lado la cultura y Bruno Forner está preparado para ello, así como Sonia Bellés para Educación y Deportes". "También contamos con David Juárez para Fiestas y Juventud. Es el presidente de Nuevas Generaciones de Orpesa, que hace unos meses que lo creamos pues no teníamos desde 2007. Es una persona preparada, que ha afiliado a 35 jóvenes del pueblo".

En cuanto a la delegación de Urbanismo, señala que "también será muy importante, pues el 90% de los ingresos del Ayuntamiento proceden del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y tenemos a una abogada muy entendida en el tema como es Isabel Moya".

"Las dos alcaldesas están haciéndose fotos y diciendo quién hace la residencia, pero revisando documentos, tenemos una contestación del Consell de diciembre del 2018 que nos daban las competencias para comprar la parcela para después ceder a la Generalitat, ya teníamos la documentación y estaba encarrilada la compra de la parcela". "Espero que el pueblo se dé cuenta de la no gestión y nos den la confianza para poder gobernar en mayoría". Y explica que ya llevan meses manteniendo reuniones con asociaciones para extraer el programa electoral en base a las necesidades, "por eso hemos adelantado los nombres de los candidatos".

Ciudadanos: De Moya confirma a Arnau como segunda

"Nos preguntan mucho si nos presentaremos con el nombre de Ciudadanos, pero para mí, que soy politóloga, las siglas solo son herramientas para podernos presentar y representar a los vecinos" Araceli de Moya - Candidata a la alcaldía de Orpesa por Ciudadanos

La actual alcaldesa, Araceli de Moya, repetirá como candidata de Cs a las elecciones. Y confirma que volverá a confiar en su compañera en el equipo de gobierno como número 2, Silvia Arnau. "Tiene un perfil de persona seria y muy trabajadora, y hemos formado un buen tándem". "El resto de miembros de la lista lo daremos a conocer a la ciudadanía a su debido tiempo. Creemos que el PP y PSPV han adelantado la campaña mucho y no queremos ser cómplices de la saturación que van a sufrir los vecinos estos meses. Tenemos clara la hoja de ruta, pero marcaremos nuestros tiempos".

"Nuestros candidatos son personas muy válidas y leales". Y señala su deseo de seguir trabajando por Orpesa. "Nos preguntan mucho si nos presentaremos con el nombre de Ciudadanos, pero para mí, que soy politóloga, las siglas solo son herramientas para podernos presentar y representar a los vecinos. Con independencia de las siglas y los colores, por encima están las personas y en un municipio como Orpesa la mayoría nos conocemos personalmente y nos han visto trabajar".

Compromís: La agrupación todavía no comunica su lista

Todo apunta a que el actual edil de Compromís, Eric Traver, repetirá como alcaldable, aunque aún no se ha hecho pública la lista. También están por ver las candidaturas de Vox y vecinos de Amplàries.