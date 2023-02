La Generalitat valenciana ampliarà l'institut de Vilafranca amb la construcció d'una aula més per a disposar d'espai suficient per als cicles formatius existents i futurs ensenyaments que es puguen impartir.

Les obres són possibles gràcies a un pressupost de 786.986 euros provinents de la Conselleria d'Educació, a través del pla Edificant. El consistori es farà càrrec de la gestió dels treballs una vegada la Generalitat li done autorització per a començar la licitació i posterior contractació.

Des de l'Ajuntament confien a iniciar la construcció al més prompte possible. "Quan es traga en la plataforma de contractació esperem que les empreses es presenten, perquè l'any que ve puguem tindre-la acabada i poder continuar amb els cicles formatius", ha explicat Silvia Colom, alcaldessa de Vilafranca. La primera edil ha valorat l'impuls que suposaran els fons de l'Edificant per a consolidar l'oferta formativa en el municipi i que les instal·lacions siguen les adequades per a professors i alumnat.

L'alcaldessa ha incidit en què l'Ajuntament treballa braç a braç amb la direcció de l'IES i tota la comunitat educativa per a, així, fer front a les necessitats de futur que es van plantejant.

Mòduls que ofereixen actualment

L'IES de Vilafranca imparteix en l'actualitat el Mòdul Mitjà i Superior en Atenció a Persones en Situació de Dependència, així com el Grau Superior en Energies Renovables. En aquest curs hi ha 40 alumnes matriculats procedents de les comarques dels Ports i el Maestrazgo de Terol.