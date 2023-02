Costas avala la pasarela del Cervol en Vinaròs: las obras empezarán entre marzo y abril

El Ayuntamiento de Vinaròs ya dispone de la concesión de la Dirección General de Costas para la ocupación de 4.300 m² de terrenos de dominio público marítimo-terrestre e iniciar la construcción de la pasarela ciclopeatonal del Cervol, incluida en la Edusi, que debe ejecutarse este 2023.

La concesión es a 15 años, prorrogables durante otros 15 sin pagar ningún canon, explicó el alcalde, Guillem Alsina, quien detalló que el equipo de gobierno se ha puesto en contacto con la empresa adjudicataria para que en el plazo de 15 días presente el proyecto constructivo. Una vez revisado, se podrá licitar la dirección facultativa e iniciar las obras. "Estamos ante los últimos pasos administrativos antes de comenzar la construcción de esta ansiada infraestructura", remarcó Alsina.

El primer edil indicó que no podrán evitar los sobrecostes en este plan, inicialmente cifrado en 1.559.250 euros (IVA incluido), aunque aún está por determinar el incremento. «Si todo va como creemos, a finales de marzo o principios de abril podrían iniciarse las intervenciones», dijo Alsina. Una actuación que tiene un plazo de ejecución de ocho meses.

La pasarela del Cervol se alzará en el mismo emplazamiento diseñado desde el principio, tras haber valorado un cambio de lugar (varios metros más hacia el mar) para no dañar la estación de bombeo de aguas residuales de la Epsar. La adjudicataria ha realizado las correcciones técnicas necesarias para subsanar estas dificultades, con un encamisado de las tuberías, lo que ha permitido mantener la ubicación prevista.

Proyectos pendientes de la Edusi

En cuanto al resto de proyectos pendientes de la Edusi que deben estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2023, Alsina confió en que, además de la pasarela del Cervol, la segunda fase del centro de inspiración turística de la Cotxera de Batet, cuya primera licitación quedó desierta, sea uno de ellos. También la eficiencia energética de las instalaciones municipales.

En cuanto al centro social, la obra de más cuantía y que aún no se ha iniciado, el Ayuntamiento estudia posibles vías para no perder la subvención, aunque la obra no esté concluida en plazo. En este sentido, dijo que una de las posibles soluciones que la Unión Europea aceptara las certificaciones de obra y no solo la obra concluida. “Ante esta posibilidad, aún no tiramos la toalla para poder hacer realidad el centro social, que consideramos muy necesario”, indicó.

Y respecto a la vía litoral, señaló que “lo veo más complicado, porque hay que iniciar expropiaciones y que Costas nos dé la autorización definitiva”.