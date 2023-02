Dos veïnes de Moncofa, Laura Martínez i Asunción Grande, han iniciat una recollida de firmes per a denunciar el retard de l’inici de les obres per a ampliar el centre de salut.

Ambdues són conscients de la situació del projecte (l’empresa adjudicatària va rebutjar els treballs amb motiu de l’encariment generalitzat de les matèries primeres), però recalquen que «no pot ser que els ciutadans porten des de finals de l’any 2021 esperant a què comence aquesta intervenció tan reivindicada». «És incomprensible que el procés siga tan lent», lamenten.

Aquestes veïnes reivindiquen que fa falta «una àrea de pediatria durant tota la jornada, perquè Moncofa supera sobradament les 1.000 cartilles de menors de 14 anys, una altra àrea per a la matrona (actualment està en un despatx on no caben les embarassades), una zona per a analítiques i sobretot despatxos per a quatre metges».