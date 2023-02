Surfear el temporal. Es lo que hacen los amantes de las olas, que toman las playas en esta semana épica en Benicàssim, donde incluso han llegado a alcanzar los dos metros y medio de altura.

Cuando todos se resguardan del frío, la lluvia y el viento, que azota estos días la costa con la borrasca Isaak, ellos se ponen el neopreno y se meten en el agua, en busca de vivir una aventura extrema de pura adrenalina. Pero no es un deporte para cualquiera, están formados y conocen perfectamente el mar.

"En días así las olas de Benicàssim no tienen nada que envidiar a las del norte o Canarias"

Es el caso de los componentes de la escuela de deportes náuticos Maui Sup&Surf Benicassim, con base en la playa Heliópolis y abierta durante todo el año. El dueño, Juan Segarra, también instructor de surf, explica que «en días así las olas de Benicàssim no tienen nada que envidiar a las del norte o Canarias». Aunque reconoce que hay pocos de estos días, pero también se dan en meses de calor como mayo, agosto o septiembre, cuando se registran temporales o las condiciones idóneas para la práctica de estos deportes. «De hecho, el verano pasado parecía Hawai, con viento y muchas olas», declara al respecto Segarra.

En esta semana, decenas de deportistas han capeado el temporal, algunos con su tabla de surf y otros practicando otras modalidades como el kitesurf, bodyboard y el wingfoil, una nueva disciplina de deslizamiento que consiste en volar sobre el agua con la ayuda de una ala hinchable, que se maneja con las manos, y con una tabla con un foil a los pies.

Afición consolidada

"En Benicàssim hay mucha afición al surf y que para empezar está muy bien, porque hay bastantes días de olas, pequeñas, que no son peligrosas"

Segarra explica que «en Benicàssim hay mucha afición al surf y que para empezar está muy bien, porque hay bastantes días de olas, pequeñas, que no son peligrosas». «En cambio, te vas al norte a hacer un curso de iniciación y muchas veces no puedes entrar al mar por las corrientes que hay. Aquí no pasas frío con el neopreno y cuando llegan los temporales salen las olas por el viento. Si tenemos borrasca en el Mediterráneo mueve el mar y esas olas salen hacia la costa», enfatiza.

La zona más frecuentada por los surfistas en la localidad es el Voramar. Sin embargo, en la playa Heliópolis, «justo delante de nuestra base, cerca de la curva, tenemos una ola que llamamos Revolcón, y también salimos mucho por aquí», señala Segarra.

Además, estos amantes de las tablas están federados y se preparan para una de las etapas del campeonato del mundo de paddle surf, el World SUP Festival Costa Blanca 2023, que tendrá lugar del 28 al 30 de abril, en Santa Pola (Alicante). Después, con el verano, llegará la temporada alta de esta escuela, que ofrece todo tipo de cursos y campus para los escolares.