Lo suyo fue «un flechazo». Vicente Nebot Ventura y Caridad Menchón Simón alcanzarán en noviembre de este año los 65 años de matrimonio y siguen queriéndose «igual o más que el primer día». De hecho, aseguran que la frase estar enamorado es un dulce sueño, pero casarse es el despertador no va con ellos, ya que la entrega y el apoyo que se dan el uno al otro en todos los avatares que conlleva la vida en común es «el secreto» de haber perdurado en el tiempo tan enamorados.

Se casaron cuando ella, nacida en 1940, tenía 19 años y Vicente, que nació en 1936, contaba con 23 años.

"La mejor pulmonía de mi vida"

«La conocí con una pulmonía, pero fue la mejor de mi vida porque allí nació nuestro amor, en el patio del hospital»

Vicente estaba haciendo la mili en Castellón, pero se produjo la catástrofe de la riada de València y su batallón fue enviado para ayudar a quitar todo el barro acumulado. Allí contrajo una pulmonía e ingresó en el hospital de Castellón, donde conoció a Caridad, que también estaba ingresada porque tenían que operarla de amígdalas. «Fue la mejor pulmonía de mi vida porque allí nació nuestro amor, hablando en el patio del hospital», recuerda este alcorino de pura cepa, que hace hincapié en que ella «era y es muy guapa y simpática».

Nacida en Lorca (Murcia), a los 4 años ya vino a Castellón y vivía con su familia en el barrio de Benadresa, antes de conocer al que sería su novio y con el que contrajo matrimonio. «L’Alcora tenía 3.500 habitantes cuando nos casamos y ahora tiene 10.500. Entonces, el doctor Federico Michavila Paús estaba de alcalde, que era el padre del fundador del Grupo Torrecid, Federico Michavila Pallarés, fallecido recientemente», recuerdan.

Seis hijos

Han tenido seis hijos: Vicente, Caridad, Miguel, José, Jorge y Alejandro. Por desgracia, el mayor, Vicente, falleció a los 62 años de enfermedad.

Estuvieron a punto de irse a vivir a Francia, ya que Caridad tiene una prima hermana allí, pero Vicente encontró trabajo en el sector cerámico y pasó por varias fábricas azulejeras de la ciudad: «La Progresiva, Sanchis, Gómez, Sanitarios, La Copla...», recuerda este alcorino, que empezó a trabajar cuando tenía 9 años y con 49 tuvo que dejar de hacerlo. «Me dieron la invalidez porque tengo problemas con el corazón, que se me hace grande», explica este hombre, que nunca pierde el humor al añadir que «cuando más grande se me hace es cuando estoy junto a Caridad», de la que no duda en afirmar que ha resultado «fundamental» en su vida.

Pero no todo ha sido de color de rosa a lo largo de estos años. Son conscientes de que cada vez es más difícil la convivencia, y estar nada menos que 65 años de casados juntos «tiene tela», pero con comprensión y apoyo mutuo y de la familia, «es lo más bonito del mundo».

No faltan a los bailes

En l’Alcora tienen fama de bailongos, y, a no ser que exista algún problema de salud, no fallan a los bailes de las asociaciones de jubilados, a las que ambos pertenecen. Sin ir más lejos, este sábado disfrutarán del baile de San Valentín que organiza la Asociación l’Alcalatén en el salón de la Fundació Caixa Castelló. Además, Caridad fue reina de las fiestas de la tercera edad de la capital de l’Alcalatén y una nieta suya, dama de honor.

De hecho, si pueden, no se pierden una, como lo refleja el hecho de que el pasado fin de semana iban como dos tortolitos recorriendo los puestos del mercado de la feria medieval del Al-qüra de la capital de l’Alcalatén y disfrutando de las actuaciones.

Mediterráneo les desea que disfruten de un fantástico día de San Valentín, lleguen a las bodas de platino y cumplan los 75 años de matrimonio tan enamorados como siempre.