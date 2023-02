Contaminación en la red de agua de la playa de Xilxes: La odisea de los vecinos para ser indemnizados tras 9 años

Abrir el grifo y salir combustible en vez de agua. Es lo que les sucedió el 24 de julio del 2014 a los residentes de 54 viviendas, además de un camping, en la playa de Xilxes. Ese día se vertieron por error 200 litros de hidrocarburos en la red de suministro del agua potable, cuyo presunto responsable, cerca de nueve años después, aún se encuentra a expensas de lo que dictamine un juzgado de Nules que instruye las diligencias por un supuesto delito contra el medio ambiente.

Por lo que hasta que no se resuelva, los afectados no van a ver resarcidos los daños y perjuicios ocasionados.

Sin embargo, para poder volver a tener agua en sus hogares y recuperar la normalidad, durante este periodo de tiempo, los afectados han tenido que desembolsar sí o sí entre 3.000 y 50.000 euros --dependiendo de cada caso--, entre el coste del tratamiento aplicado y el cambio de calentadores, depósitos, bombas, etc... que resultaron dañados por el episodio contaminante. Tantos años después, la causa judicial continua «incomprensiblemente» en fase de instrucción --como lamentan los perjudicados-- que no han sido resarcidos, ya que no han recibido ni un euro de indemnización por los elevados daños causados.

«Vivíamos allí y nos tuvimos que ir», explica una de las afectadas.

Un novedoso tratamiento

El consistorio inició en enero del 2015 el tratamiento, valorado en unos 300.000 euros, para resolver el problema de contaminación.

En octubre de 2016 se reestableció finalmente el servicio de agua potable en toda la playa.

El sistema que se aplicó, llamado ice pigging, consistió en inyectar granizo de hielo por las cañerías, que arrastra a su paso toda la suciedad existente. Al introducirlo en la tubería, forma un tapón que se lleva los sedimentos y los depósitos y produce un efecto desincrustante. Las actuaciones se realizaron en dos fases, la primera se llevó a cabo a principios de año y la segunda parte se efectuó en verano.

La Diputación aportó 50.000 euros para ayudar al consistorio a normalizar la situación tras el incidente.

Tras una reunión mantenida en diciembre del 2014 con los perjudicados, en el transcurso de la cual se expuso que debían abonar en total 1.400 euros por hogar para solucionar el tema de las instalaciones interiores de agua potable de las viviendas, el entonces equipo de gobierno popular decidió aplazar temporalmente ese pago hasta comprobar la efectividad de la técnica. Una parte la tuvieron que abonar entonces los afectados para empezar con el tratamiento y la restante les fue reclamada entre 2021 y 2022.

«Vivíamos allí y nos tuvimos que ir"

Lentitud judicial

La causa todavía se encuentra en fase de instrucción, tras casi 9 años. En este periodo de tiempo, la concesionaria del servicio, ha pasado de estar en la causa como perjudicada a investigada, una decisión judicial que fue recurrida, pero que la Audiencia Provincial ha resuelto que debe continuar en el procedimiento como investigada - responsable civil.

Esta resolución es el único avance en cuatro años, junto al informe del perito designado para valorar los daños, cara a la solicitud de indemnizaciones. Si bien los vecinos apuntan que «con multitud de errores» pese a haber documentado todos los daños que han tenido que ser abonados.

¿Y ahora qué?

Los afectados están a la espera de que el juzgado de instrucción de Nules señale la próxima actuación, que se desconoce cuándo será, puesto que desde agosto del 2022 a fecha de hoy han pasado por el órgano que lleva la causa tres jueces.