Cambio radical e inesperado en la candidatura del PSPV-PSOE de Moncofa. Aunque hace menos de un mes (el pasado 23 de enero) los socialistas anunciaban que Francisco Javier Altaba, que había sido alcalde durante 26 años en el municipio turolense de Martín del Río, iba a ser su alcaldable en las elecciones, los socialistas nombran ahora a un nuevo candidato.

Así lo acordaron en la reunión extraordinaria de la ejecutiva local del PSPV-PSOE, en la que Francisco Cueco, que era inicialmente el número 2 de la lista, dio un paso al frente y finalmente pasará a encabezar la candidatura y el aspirante a la alcaldía, sustituyendo por sorpresa a Francisco Altaba.

Cueco conoce la política local, ya que fue concejal del equipo de gobierno en la legislatura 2011-2015, cuando el alcalde era Jaime Picher, en coalición con Bloc-Compromís. «Si he decidido dar el paso a liderar la candidatura, es para que nuestros vecinos tengan un gobierno local que trabaje por el pueblo sin dejar pasar las oportunidades», esgrime el nuevo alcaldable, que tiene claro que la localidad «necesita volver a estar a la vanguardia para crecer y ofrecer otras alternativas a los vecinos y también a las empresas e inversores».

«Hay que aprovechar las sinergias y las oportunidades que nuestro pueblo nos ofrece, con el fin de aumentar la calidad de vida de los vecinos y de los que lo harán en el futuro. Esa es nuestra misión, trabajar para velar por los intereses de la población y del municipio trabajando codo con codo con el resto de administraciones sean de color que sean», apunta.

Valoración del PSOE provincial

Desde la ejecutiva provincial, el secretario provincial del PSPV-PSOE, Samuel Falomir, explica que Altaba dio el paso para liderar la lista en enero porque en ese momento "no había nadie dispuesto a encabezar la candidatura", pero él mismo ya adelantó que "no tendría problema en dar un paso atrás si alguien conocido en el pueblo se animaba a ser el candidato". "Y así ocurrió en la asamblea, donde los militantes presionaron a Paco Cueco para que fuera el alcaldable y Altaba no ha tenido ningún inconveniente en pasar a ser el número 2", indica.

Reunión con la Conselleria de Sanitat

La diputada autonómica y vicepresidenta de Les Corts, María José Salvador, junto con Cueco y Altaba, entre otros, se ha reunido este miércoles con el director general de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructura, Jaime Peris, para abordar la situación de la ampliación del centro de salud. «Desde Conselleria nos han trasladado que a pesar de todas las dificultades, como la cesión incompleta de los terrenos por parte del Ayuntamiento, la Generalitat no ha dejado de trabajar y ha seguido con la redacción del proyecto a la espera de que el consistorio solucionara sus problemas», apunta Cueco.

Además, durante el encuentro los representantes del PSPV-PSOE también han trasladado su «preocupación por las condiciones en las que se encuentran las actuales consultas prefabricadas, sobre todo, debido a las recientes lluvias». Ante esto, Cueco ha señalado que «el director general se ha interesado por esta situación y se ha comprometido a realizar las mejoras que sean necesarias». De esta manera, el candidato del PSPV-PSOE ha recalcado que «esta reunión ha sido muy productiva porque los socialistas no queremos que se genere más confrontación en un tema tan importante para Moncofa, queremos buscar soluciones y para eso hemos mantenido esta reunión para que se mejore y se avance en este proyecto indispensable para la localidad».