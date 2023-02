Nuevo capítulo de la profunda crisis interna que sufre el PSPV-PSOE de Benicarló, que continúa con su particular sangría de concejales pese a gobernar con mayoría absoluta. Desde el pasado mes de septiembre, cuatro de los 11 ediles socialistas han dimitido por discrepancias con la gestión de la alcaldesa, Xaro Miralles, quien, aunque no se presentará a la reelección en mayo, no tendrá un final de legislatura nada sencillo.

A las renuncias ya sabidas de Román Sánchez (en septiembre) y Filo Agut (en diciembre), ahora hay que sumar las salidas del concejal de Fiestas, Fallas y Cultura, Pedro Manchón; y la de Comercio y Transparencia, Clara Cid. Por el momento en el que se produce, especialmente sensible es la marcha de Manchón, también segundo teniente de alcalde, puesto que su dimisión llega a menos de un mes del comienzo de las fiestas josefinas en un año muy señalado como es el 50º aniversario de las Fallas de Benicarló. Pedro Manchón "No es una renuncia cómoda, pero sí la opción que considero justa" «Hoy --este miércoles-- es mi último día como concejal del Ayuntamiento de Benicarló», dio a conocer de forma directa a través de su perfil de Facebook. Aunque reconoció que «nunca es un buen momento» para tomar una decisión así, Manchón explicó que se aparta a un lado «convencido de haberlo dado todo y de haber acompañado a la Junta Local Fallera durante el proceso organizativo de un año muy especial». En cuanto a los motivos de su dimisión, afirmó que no es su intención «airearlos», pues «son conocidas las dificultades internas» que les han acompañado y «se ha hablado abiertamente de ellas por las decisiones adoptadas en la legislatura, así como por las dimisiones de otros compañeros». Precisó que «no es una renuncia cómoda», pero sí la opción que cree «justa». Precisamente el martes, Manchón copó la actualidad municipal al presentar el nuevo programa expositivo del Mucbe. Clara Cid "Se hace muy duro el día a día y ya no tengo suficiente energía para continuar haciendo el trabajo con la dedicación que merece" Mientras, Clara Cid anunció su dimisión 20 minutos más tarde que su compañero y utilizó el mismo altavoz, el muro de su perfil personal en Facebook. Señaló como motivo principal de su renuncia «la falta de comunicación dentro del equipo de gobierno»: «Se hace muy duro el día a día y ya no tengo suficiente energía para continuar haciendo el trabajo con la dedicación que merece». Cid ocupó la octava posición en la lista electoral de mayo del 2019 del PSPV-PSOE de Benicarló y era la responsable de las concejalías de Comercio, Modernización, Transparencia y Servicios Informáticos. En su discurso de despedida, la edila puso de manifiesto el trabajo del personal de la administración local y todo lo que le han enseñado, especialmente las áreas de Comercio, Promoción Económica e Informática, con las que ha trabajado «codo con codo». La alcaldesa hablará este jueves Este periódico intentó contactar ayer con la alcaldesa, Xaro Miralles, para conocer cuál será el siguiente paso ahora, en un momento crucial para la política local y con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, pero no fue posible. Las explicaciones, en teoría, llegarán hoy, puesto que la primera edila y el secretario local de los socialistas, Carlos Flos, han convocado una rueda de prensa en la que expondrán su punto de vista ante la tercera y cuarta renuncia dentro del equipo de gobierno. "Acuerdo premeditado" Quien sí arremetió ayer contra los concejales dimisionarios fue el secretario provincial del PSPV-PSOE, Samuel Falomir, que los tildó de «irresponsables». «Han demostrado una falta de responsabilidad muy grande. Todo es un acuerdo premeditado para desestabilizar al equipo de gobierno a tres meses de las elecciones», aseguró, y reiteró su «apoyo total» a la alcaldesa. Posibles sustitutos Si el PSOE de Benicarló sigue el mismo modus operandi que en las anteriores dimisiones (Raúl Garcia entró en octubre como sustituto de Román Sánchez y Vicente Gimeno hizo lo propio como reemplazo de Filo Agut hace tres semanas), los puestos de ambos concejales serán reemplazados por los siguientes candidatos de la lista del 2019. Tras agotar cuatro puestos entre renuncias y sustituciones, los siguientes nombres de la candidatura socialista son Mónica Gómez y Joaquín Bayarri.