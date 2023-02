Reciclar es importante, pues es la forma más sencilla de evitar que los productos y materiales se conviertan en residuos, transformándolos en otros completamente nuevos, alargando su vida útil y ayudando a la preservación de los recursos naturales del planeta. Sin embargo, los vecinos de la calle Sigalero de Benicàssim se han sobresaltado por un objeto nada común en un contenedor destinado a los plásticos usados: Una urna cineraria.

La urna en cuestión apareció además junto a una bolsa de una funeraria, confirmando el propósito de la misma. “Si no hubiera estado la bolsa al lado hubiera pensado que se trataba de un macetero”, reconoce Luna, una de las muchas vecinas sorprendidas en el barrio ubicado entre el Camping Florida y la depuradora de la localidad costera.

Confirma Luna que este domingo, cuando se encontró con la urna, la presencia de vecinos en el contenedor fue más alta de lo normal: “Estábamos todos revolucionados porque al final por suerte no es lo normal encontrarnos con una cosa así. Llamamos a la policía para que se la llevaran y aunque estuvo toda la mañana y toda la tarde, este lunes ya la habían quitado”.

Confirma esta vecina que los comentarios en la zona “eran entre cómicos y desagradables. Creo que es una falta de consideración. La gente mayor comentaban que esperaban no acabar de esta forma y otros esperaban que no viniera un ventolera para que acabaran todas las cenizas por el suelo”. Luna confirma, eso sí, que ninguno de los testigos quiso comprobar si había cenizas dentro: “No entendemos a quien lo dejó de esta forma. Si quieres reciclar, recicla, pero no así”.

Este periódico se ha puesto en contacto con una funeraria que ha confirmado que el recipiente de la urna cineraria “se puede reciclar o llevar a la propia funeraria”. Afirman también que no se habían encontrado con un caso similar: “Si es un familiar o un ser querido no lo dejas así encima de un contenedor. Es muy raro”.