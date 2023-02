La Conselleria d’Educació ja ha remés a l’Ajuntament d’Almassora la resolució de la delegació de competències per a les obres de l’IES Álvaro Falomir. L’actuació ascendeix a 15.716.130,71 euros i té un calendari d’execució des de 2023 a 2026 per a fer front a la construcció pública més cara de la història de la localitat.

Aquest finançament constitueix un import global que abasta la totalitat de contractes que integren aquesta intervenció. El consistori finançarà tots els procediments de contractació administrativa i inclourà tant els contractes d’obres com els de serveis necessaris per a la seua realització, d’acord amb el que es disposa en la normativa vigent de contractació pública. L’objectiu és que les instal·lacions resultants d’aquesta actuació permeten una adequada execució de la labor educativa.

La Conselleria d’Educació marca la previsió inicial d’anualitats de l’import global, que podrà ser revisada i reajustada a la vista del detall d’execució, a mesura que es produïsquen reajustaments entre les anualitats i les necessitats reals. La previsió inicial és arrancar les obres enguany i finalitzar-les en 2026, després de realitzar la major inversió pública en la història d’Almassora. Segons aquest calendari, en 2023 està previst una despesa de 3,5 milions, altres 4,5 milions en 2024, la part més cara es concentraria en 2025 amb un pressupost de 6 milions i finalitzaria en 2026 amb els 1.716.130,71 euros restants fins arribar als 15,7 milions d’euros.

Més cost

L’import total s’ha incrementat des dels 10,6 milions d’euros inicials per a fer front a l’augment dels costos de materials i evitar així que el concurs de licitació, que ja pot tirar avant, quedara desert. L’aprovació del nou pressupost ofereix garanties per a adjudicar sense demores les intervencions del projecte, dissenyat pels tècnics locals Fernando Zaragoza i Begoña Conill.

El centre albergarà a 1.120 estudiants entre el bloc actual, que es replicarà per tal de respectar el seu caràcter d’edifici protegit, i el nou previst a la part de darrere. Tindrà 24 unitats d’ESO, huit aules de Batxillerat, dos per a cicles formatius, 10 espais per a desdoblament i reforç pedagògic, una unitat per a educació especial, dues aules de música i tres d’informàtica, tallers d’educació plàstica i laboratori, entre d’altres.