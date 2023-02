Los vecinos frustran un nuevo intento de okupación en 'les casetes' de Nules

La colaboración vecinal ha sido clave para frustrar un intento de okupación en una de les casetes de primera fila de la playa de Nules, la segunda en estas emblemáticas viviendas en cuestión de medio año, después de que la presión mediática y vecinal lograra poner fin a otro asalto que se perpetuó durante varios meses cerca de la Gola.

La elegida por los okupas en esta ocasión está ubicada en una zona muy céntrica, a escasos metros del faro, una casa de dos alturas en la que los propietarios pasan todos los veranos. Con lo que no contaban los asaltantes era con que las asociaciones de vecinos, alertadas por los casos anteriores, están coordinadas para evitar cualquier tipo de allanamiento.

Relato de los hechos

El intento se produjo en la madrugada del martes al miércoles. Un vecino, «sobre las dos», oyó ruido como de arrastre de artículos metálicos. No tardó en alarmarse, consciente de que en ninguna de las casas de esa zona, junto al faro, estaban los propietarios. En primera instancia, trató de confirmar que había alguien merodeando por la zona. No veía iluminación en el interior, «pero el piloto del contador de la luz estaba en verde», y saben que la propietaria, «cuando no es verano, lo tiene en rojo».

Su reacción inmediata fue ponerse en contacto con la dueña del inmueble para comunicarle sus sospechas. Le preguntó si había alquilado la caseta, extremo que negó de inmediato. Si había alguien en el interior, había entrado a la fuerza. Al tratarse de una persona mayor, trasladó lo que estaba pasando a una persona que le ayuda en tareas de mantenimiento, que se personó en la zona. En ese momento, no habían podido confirmar que hubiera alguien dentro. Circunstancia que ratificaron poco después, cuando, al abrir con la llave la puerta que da a la avenida Plana Baixa, comprobaron que estaba atrancada con botellas de butano. Rápidamente, dieron la vuelta y comprobaron que la de la terraza delantera estaba abierta, aunque también bloqueada con un mueble.

Empujaron la madera y pudieron entrar en la casa. De la primera habitación salieron una joven y un hombre de mediana edad, de nacionalidad española. Trataron de convencerles de que tenían un contrato legal de alquiler, ella nerviosa, él verbalmente agresivo. Conocedores de la verdadera situación, las dos personas que los descubrieron les indicaron que conocían a la dueña legítima del inmueble y que lo que decían era falso, invitándoles a marcharse.

Tensión

Después de unos instantes de tensión, los okupas se marcharon. La chica llegó a disculparse, posiblemente consciente de que si no transcurren más de 48 horas desde la entrada ilegal, se considera allanamiento. Después, por orden de la propietaria, reforzaron todos los accesos para que no pudieran volver a entrar.

Las asociaciones de vecinos de la playa emitieron este miércoles un comunicado para informar de «una nueva okupación ilegal en el núcleo marítimo de Nules». En él insistieron en la necesidad de «estar atentos y vigilantes de las propiedades», y de «avisar de cualquier movimiento anormal». Esa vigilancia esta vez ha sido efectiva.