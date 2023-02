Nules salva un presupuesto de 18 millones por la abstención del PSOE

Ha vuelto a suceder, aunque con actores distintos. El alcalde de Nules, David García, ha salvado su presupuesto --de 18 millones--, como en el 2022, gracias a la abstención de uno de los dos partidos de la oposición. El año pasado fue el Partido Popular. En esta ocasión, el Partido Socialista, con sus 5 concejales. CeN (6 ediles) y Més (1) votaron a favor, por los 5 en contra del PP. Cuentas aprobadas.

La justificación de ese voto facilitador la dio el portavoz socialista, Adrián Sorribes: «Para sacar adelante el acuerdo que hemos trabajado con los sindicatos para subir los salarios». Supondrá un incremento proporcional a cada puesto del complemento específico de 120 empleados públicos, pertenecientes a los grupos AP y C2, «con carácter retroactivo desde el 1 de enero», precisó el edil del PSOE.

Esta vez, el PP le dio un no a García. «Desde el 2022 se ha dedicado a malgastar el dinero público y a desmerecer nuestro apoyo», criticó su portavoz, José Adsuara.

Cuentas históricas

In extremis, pues el alcalde ya avanzó el mes pasado --cuando dejó su propuesta inicial sobre la mesa para poder negociarla-- que, si en febrero no había presupuesto, la legislatura acabaría con cuentas prorrogadas, Nules ha ratificado un proyecto económico «histórico», que alcanza los 18 millores de euros, con un incremento exponencial de los ingresos por obras, especialmente por el desarrollo de los polígonos industriales impulsado desde la iniciativa privada.

Las inversiones rondan los 4,3 millones, aunque su mayor parte son una reserva para el plan Edificant, con la previsión de programar mejoras «en todos los colegios públicos y el instituto», declaró García, aunque también reconoció que, «todavía», no hay ni proyectos ni delegación aprobada por parte de la Conselleria de Educación, lo que puede demorarse muchos meses antes de ser viable.

Aparte de la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en la que el PP denuncia no haber sido invitado a participar, el presupuesto no agrada a la oposición. El PSOE no ha conseguido reducir la partida del gasto como pretendía, «porque ya se han gastado la mitad», advirtió Sorribes.

Tampoco han entrado las enmiendas propuestas por los populares, según Adsuara, quien dice sentirse «ninguneado» por el equipo de gobierno, después de haber llegado a plantear iniciativas como bonificaciones del ICIO o la supresión del pago de la plusvalía para las herencias, por citar algunas.

Sea como sea, García acabará la legislatura con presupuesto aprobado, pese a su minoría.