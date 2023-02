Amb l’objectiu de seguir avançant en l’optimització de l’eficiència i la sostenibilitat del servei de proveïment d’aigua del municipi, l’Ajuntament de Nules ha decidit portar a terme una renovació de la xarxa al carrer La Mar que millorarà el subministrament al seu veïnat.

Facsa, empresa que gestiona el servei de proveïment d’aigua potable de la localitat, ha començat recentment la instal•lació d’uns 700 metres de conduccions de polietilè d’alta densitat en la nova xarxa de proveïment d’aigua potable en baixa, la xarxa a la platja, i l’anell que garantiran una millor distribució de pressions, i un control dels volums d’aigua subministrada molt més precís. A més, sobre les conduccions renovades s’instal•laran 18 vàlvules de comporta de tancament elàstic, dos ventoses, 10 boques de reg, i es substituiran 25 de les escomeses domiciliàries existents.

Minimitzar riscos i molèsties

Cal destacar que, seguint la política de rasa única amb la qual l’Ajuntament intenta reduir al màxim les molèsties de les obres als veïns i les veïnes, aquesta actuació s’emmarca dins de l’obra de pavimentació de la zona. A més, actuant així, s’aconsegueix minimitzar el risc de tenir que reparar fugues en zones recent pavimentades, amb tot el que això comporta.

Segons ha explicat David García, Alcalde de Nules, “tal com s’està fent en totes les renovacions del municipi, s’aprofitaran aquestes renovacions de la xarxa per a millorar les voreres i les condicions d’accessibilitat de les mateixes, dotant a aquests carrers de mesures inclusives i de seguritat vial per a la ciutadania”.