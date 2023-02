Padres de niños autistas denuncian desatención en un colegio de Burriana

Un grupo de padres de Burriana amenaza con sacar en masa a sus hijos del aula específica de Comunicación y Lenguaje (CYL) por «no contar con un plan adaptado a sus necesidades». Los progenitores están sopesando tomar esta decisión tan drástica tras un periplo de varias semanas en las que no ha habido entendimiento entre el equipo directivo del colegio Cardenal Tarancón ni con la inspección educativa de la Generalitat. Se trata de 7 niños de infantil con trastorno del espectro autista (TEA), de los que dos hermanos ya llevan un mes sin asistir al colegio por decisión parental, tras encadenar varias crisis sensoriales.

Lo explica a Mediterráneo la madre de los pequeños, Irene Socorro, incidiendo: «Mis hijos sufrían continuas crisis de ansiedad y desregulación, y por eso tomé la dura decisión de no llevarlos más al cole hasta que no diéramos con las mejores pautas para ellos». A través de sus redes sociales, contó la situación por la que estaba atravesando y desde el órgano directivo del colegio quisieron reunirse con ella para conocer mejor lo que estaba pasando.

No obstante, explica que «ha pasado un mes desde entonces», no les han dado «ninguna solución» y, mientras tanto, tienen «que hacer malabares en casa para conciliar la vida laboral».

Movilización

La cuestión de fondo, que ha salido a la luz por esta situación, es que el colegio no cuenta con el proyecto educativo del centro (PEC), un documento en el que tienen que estar reflejados los criterios para la organización y el funcionamiento del aula específica. Así lo asegura, Maria Zaragoza, madre de otro de los escolares afectados. «Esto deriva en que no conocemos ni los horarios ni los recursos que se les está dando a nuestros hijos y, en el caso del mío, ha pasado de tener un coeficiente intelectual de 90 a 70», comenta. Añade que «queda claro que no está avanzando porque no recibe el apoyo que resulta necesario que por ley se supone que está garantizado y respaldado».

«Sabemos que el profesorado ha puesto todo de su parte, pero la responsabilidad de esto recae en la dirección del colegio y en la inspección de Educación, que ha postergado y cancelado varias reuniones previstas», insisten ambas progenitoras. Este periódico se puso en contacto con el CEIP Cardenal Tarancón, pero declinaron hacer declaraciones sobre el tema.

Con todo, las madres han decidido movilizarse e, incluso, estudian emprender acciones legales para pedir responsabilidades y, sobre todo, «reivindicar que la inclusión tiene que ser un proceso en el que el aprendizaje sea accesible para todos», puntualizan.

La dirección del IES de Mislata dimitió por «falta de apoyo»

Salvando las distancias, un caso paralelo se vive en el IES La Moreria de Mislata (Valencia) donde el equipo directivo dimitió en bloque ante «la imposibilidad de gestionar los escasos recursos» del centro y la falta de respuesta administrativa a los 15 procedimientos por conductas suicidas, autolesivas o violentas entre su alumnado. Protestaron a la Conselleria de Educación por el «desamparo que sufren» y reprocharon una «falta de recursos» para cubrir los problemas de salud mental. Tras las renuncias, la Generalitat se ha comprometido a reforzar al instituto con dos docentes de Pedagogía Terapéutica y un orientador.