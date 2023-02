L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha visitat el recinte de l'Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora (Escal), acompanyat del primer edil de la capital de l'Alcalatén, Samuel Falomir, per a conéixer l'espai d'un referent en formació ceràmica, creativitat i innovació. Tots dos alcaldes han valorat la potència i possibilitats d'un recurs educatiu únic en la Comunitat Valenciana i han reivindicat una major connexió d'autobusos interurbans que permeta acostar a la població les instal•lacions, facilitar l'accés i maximitzar el potencial de l’Escal com “la universitat de la ceràmica”.

En la visita, Benlloch ha sigut rebut pel director del centre, Alberto Lázaro, el cap d'estudis, Isaac Nebot, i el secretari de l’Escal, Jordi Llop. També han participat en la trobada el director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real de l'UJI, Juan Carda, la regidora d'Educació de l'Alcora, Vanessa Périz, i el regidor de Ciència, Innovació i Universitats de Vila-real, Eduardo Pérez.

A poc més de 20 quilòmetres

“La distància entre Vila-real i l'Alcora és de poc més de 20 quilòmetres i 25 minuts de carretera, aproximadament. I, no obstant això, malgrat la proximitat i l'oferta educativa única i referent del centre, a penes una desena d'estudiants de Vila-real s'estan formant en aquests moments en l’Escal, malgrat la demanda de mà d'obra qualificada que la ceràmica, el nostre principal motor, ve reclamant en els últims anys”, assenyala Benlloch.

“Ara que podrem inaugurar demà, després de tres anys, la fira internacional de la ceràmica Cevisama”, agrega, “és el moment perquè la Direcció General de Transports i Mobilitat Sostenible de la Generalitat es plantege una millor connectivitat de la província amb l'Alcora i l’Escal que permeta que el potencial alumnat del centre puga accedir amb facilitat i, així, aprofitar al màxim un recurs educatiu fonamental per a la qualitat, la competitivitat i el futur de la nostra ceràmica”, advoca el primer edil.

Generar sinergies

“Hem de començar a entendre la necessitat de concebre el nostre territori de forma cohesionada. Nosaltres tenim coses que l'Alcora no té; i ells, al seu torn, unes altres que, com l’Escal, nosaltres no tenim. Cal generar sinergies entre nosaltres i no competir entre pobles veïns. Treballar junts per a competir en el món és fonamental en la nova Vila-real del segle XXI”, argumenta Benlloch.

En aquesta línia, l'alcalde recorda que Onda, l'Alcora i Vila-real són “el motor més potent de l'important clúster de la ceràmica de la nostra província”. “Nosaltres incorporarem prompte a l'oferta una cosa més que necessària com és l'institut integrat d'Edificació i Obra Civil, que estem treballant per construir en els antics solars de Fritta, gràcies a la donació a la ciutat de 10.000 metres quadrats per part de Porcelanosa, que compleix 50 anys i sempre ha donat suport al futur. Aquest ha sigut sempre un senyal d'identitat de Vila-real, el lideratge col·laboratiu, compartint amb els altres, sumant, aprenent i col·laborant”, agrega.

600 metres quadrats d'instal·lacions

Durant la visita, Benlloch ha pogut constatar la qualitat de l'oferta educativa de l’Escal, amb 6.000 metres quadrats d'instal•lacions modernes, laboratoris, tallers, maquinària i tecnologia industrial per a abordar la formació específica de la ceràmica, amb l'únic títol superior europeu homologat -equivalent a grau universitari- vinculat directament amb el sector.

“El pla formatiu, l'equipament i la visió de l’Escal la converteixen en un recurs molt interessant per a la nostra principal indústria, però, malgrat això, l'escola superior de ceràmica, amb 80 alumnes, no aconsegueix omplir les seues aules, quan la demanda de personal qualificat en el sector és contínua. Estem segurs que una major connectivitat seria clau per a potenciar el centre”, valora Benlloch, qui incideix en què, en l'actualitat, la millor opció per a connectar Vila-real amb l'Alcora en transport públic supera l'hora de trajecte, en el millor dels casos.

L'alcalde ha valorat també la possibilitat d'incorporar a l'alumnat de l’Escal en els projectes de suport a la formació i el talent que la ciutat ha vingut implementant en els últims anys, amb convenis amb centres com les Escoles d'Art i Superior de Disseny de València i de Castelló. “Podria ser molt interessant incorporar a aquest tipus de projectes que milloren el nostre entorn urbà als professionals de la ceràmica del futur”, conclou Benlloch.