Este es el programa de actos del que pueden disfrutar vecinos y visitantes para las fiestas de las Fallas del 2023.

Sábado, 4 de marzo

8.00 h.: Macrodespertà. Lugar de salida: Sede de la Junta Local Fallera hasta la pl. de la Constitución.

20.00 h.: Llamamiento desde los balcones del Ayuntamiento a cargo de las falleras mayores de Benicarló. Lugar: Pl. del Ayuntamiento.

23.30 h.: Baile popular de las Fallas 2023. Lugar: Pl. de la constitución

Sábado, 11de marzo

9.00 h.: Salida a València para disfrutar de la mascletà de la Pirotecnia Tomás. Lugar de salida: Pl. Constitución.

19.00 h.: Cavalcada del Ninot. Lugar de salida: Pl. de la Constitución con el recorrido habitual.

Domingo, 12 de marzo

1800 h.: Acto de Entrega de los premios del Ninot Indultat. Lugar: Pl. Maestras del templo. A continuación entrega de las máximas recompensas falleras en el Auditorio Pedro Mercader y, seguidamente, pasacalle hasta el MUCBE para visitar los ninots indultados premiados.

Martes, 14 de marzo

22.00 h.: Nit de la Llum.

Miércoles, 15 de marzo

9.00 h.: Visita del jurado calificador a las fallas según el orden establecido.

20.00 h.: Entrega de los premios de las Fallas 2023. Lugar: Pabellón Polideportivo. Al finalizar visita a los monumentos ganadores.

Jueves, 16 de marzo

Visita de las falleras mayores de Benicarló y cortes de honora los centros educativos.

16.00 h.: Volteta por las fallas de la ciudad.

Viernes, 17 de marzo

Visita de las falleras mayores de Benicarló y cortes de honor a las residencias y centros especializados de la ciudad.

14.00 h.: Mascletà. Lugar: Pl. de la Constitución

Sábado, 18 de marzo

14.00 h.: Macletà. Lugar: Pl.de la Constitución

17.00 h.: Ofrenda de flores a la Mare de Déu de la Mar. Recorrido: Pl. de la Constitución, avda. de Pío XII, c/ del Crist de la Mar, c. Rey Jaume, c Mayor y Pl. de Santo Bertomeu.

Domingo, 19 de marzo

11.00 h.: Misa en honor en Sant Josep Lugar: Iglesia de Santo Bertomeu

14.00 h.: Mascletà Lugar: Pl. de la Constitución.

19.30 h.: Cremà de las fallas infantiles.

20.30 h.: Cremà de la falla infantil ganadora

21.00 h.: Cremà de la falla municipal infantil.

22:30 h.: Cremà de la falla grande municipal.

23.00 h.: Cremà de las fallas de Benicarló 2023.