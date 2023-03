El Ayuntamiento de Almassora, la empresa UBE Corporation Europe, el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón (CEEI) y Caixalmassora reconocieron en la noche del jueves al alumnado ganador de los premios VII Foment de l’Esperit Emprenedor. La firma ubicada en Castelló repartió 2.200 euros entre las mejores ideas de negocio presentadas al certamen desde los IES Álvaro Falomir, Vila-roja y Centro Cervantes.

En esta ocasión, los máximos galardones recayeron en Nacho Mateo (Cervantes), con su proyecto-idea ‘Play with toys’ y en el grupo formado por Alba Ayala, Paula Chiva y Lucía González (IES Vila-roja) por ‘Studyfuture’. Ambos están valorados en 500 euros.

La responsable de Juventud, María Luisa Renau, destacó la calidad de los trabajos premiados y la variedad de propuestas recibidas, con más de 50 procedentes de 98 participantes.

Otros galardones

Al margen de estos dos primeros puestos, el jurado falló también los dos segundos premios de 400 euros cada uno, que en esta ocasión recayeron en ‘Forteens’, a cargo de María Mollá, Safaa Lamrini y Learco Amorós, y ‘Lasasu’, de Lauras Jorques y Santiago Gil. Por su parte, el tercer premio fue a parar a David Navarro por su ‘Peoplecharge’ y a Aitor Jiménez, Fran Lope y Pau López por ‘Empobla’t’. Cada uno de los terceros puestos está valorado en 200 euros.

El comité evaluador de los trabajos presentados por el alumnado de Bachillerato y ciclos formativos premió con un diploma a los dos cuartos finalistas, en este caso para ‘At your point’, de Alejandro Asencio, Jorge Dumitrache, Millán Celades y Ali Dad; y ‘Cairem’, de Carmen Guallar, Irene Sotos y Emma Pérez. En último término, los quintos finalistas fueron las ideas ‘Daneco’, de Óscar García, y ‘El muro de cristal’, de Miriam Zegan y Alexia Martínez.

La alcaldesa, Merche Galí, cerró el acto con un mensaje de agradecimiento a todas las personas participantes, la enhorabuena a las premiadas y el optimismo “hacia quienes tienen una idea porque, aunque hoy no haya sido premiada, no significa que no lo sea más adelante como tantas veces que un fracaso puntual construye el éxito del futuro”.