La Generalitat ha decidido atender la reclamación que le hizo la semana pasada el Ayuntamiento de Sant Jordi y este lunes comenzará a llevar también a los niños de la Urbanización Panorámica al instituto de Vinaròs. La Administración autonómica ha anunciado ya a los padres que este mismo lunes 6 de marzo pasará el autobús a recogerá sus hijos la Urbanización Panorámica a las 7.30 horas.

Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Sant Jordi solicitó la semana pasada a la Conselleria de Educación que el autobús que recoge en el pueblo a los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria para llevarlos a estudiar a Vinaròs haga lo mismo con los alumnos que viven en la Urbanización Panorámica. Así lo hizo el propio alcalde, Iván Sánchez Cifre, después de una reunión mantenida con madres de jóvenes que residen en la urbanización y se veían obligadas a llevar a sus hijos adolescentes en sus propios vehículos al no hacerlo el transporte público de la Generalitat.

Iván Sánchez Cifre ha mostrado “mi agradecimiento a la Conselleria de Educación por la rápida respuesta para atender con tanta celeridad una reclamación que era tan necesaria para acabar con esta discriminación, que sufrían respecto al resto de niños tanto del pueblo, como del resto de municipios de la comarca”.

Esta reclamación trasladada por el alcalde de Sant Jordi a la Conselleria de Educación llegó después de que las familias de Panorámica trasladasen su preocupación a Iván Sánchez Cifre y se preguntasen qué se podría hacer para que el autobús escolar que va de Sant Jordi al instituto de Vinaròs, que lleva a todos los niños de Sant Jordi, pasase antes por la Urbanización a recoger a 8 o 9 de los 13 niños que hay en edad de ESO, para llevarlos a todos a Vinaròs. Hasta ahora eran las madres y padres de los niños los que los estaban llevando al instituto, lo que suponía una grave discriminación.

Mejorar el transporte a Panorámica

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Sant Jordi está siendo especialmente insistente en reclamar la mejora del transporte público en la Urbanización Panorámica. De hecho, este pasado verano el alcalde del pueblo, Iván Sánchez Cifre, ya reclamaba a la Generalitat que pusiese ya en marcha el servicio de autobús entre la urbanización Panorámica y Vinaròs en verano porque se trata de una necesidad tanto para los vecinos de la zona como los trabajadores que deben acudir cada día a la urbanización. Se trata de una cuestión que viene de lejos, ya que el alcalde del municipio lleva reclamando este servicio desde 2017.

La realidad es que, desde entonces, la Conselleria de Movilidad solamente ha dado largas o la callada por respuesta a pesar de que, año a año, la necesidad es más acuciante. Es un problema que afecta tanto a Sant Jordi como al municipio de San Rafael, por lo que los alcaldes de ambas localidades llevan tiempo trabajando en esta cuestión.

Iván Sánchez Cifre, alcalde de Sant Jordi, ha asegurado que “la Generalitat debe tomar cartas en el asunto de una vez para acabar con esta discriminación que afecta a uno de los motores turísticos de la comarca, y no hay tantos como para despreciar esta necesidad. El problema es que hace más de siete años que la Conselleria de Movilidad no quiere saber nada pese a ser una necesidad urgente y ser una competencia suya. Es muy triste que desde 2015 no hayan querido asumir este servicio diario, ni siquiera en verano, pese a tratarse de una competencia autonómica”.

Se trata de una necesidad acuciante desde hace muchos años que, cada vez, se ha ido haciendo fundamental para el desarrollo turístico de Sant Jordi, además de que es necesario para los desplazamientos de muchos de sus residentes para acudir a realizar gestiones o recibir servicios sanitarios y de todo tipo que solamente se prestan en Vinaròs.

Hay que tener en cuenta que las negociaciones de ambos ayuntamientos con la Generalitat vienen desde 2015, cuando ya se habló con la Conselleria de Movilidad para ver las carencias en los municipios y ponerles remedio. El alcalde de Sant Jordi, concretamente, argumentó que el servicio de transporte público entre Vinaròs y el casco urbano ya estaba bien, hay dos viajes al día con Vinarós, pero la urbanización Panorámica se quedaba sin ese servicio de autobús suministrado por la administración autonómica por no estar junto a la N232. Desde el Ayuntamiento de Sant Jordi han estado pidiendo este servicio al menos una vez al día un viaje desde Panorámica, algo que nunca ha aprobado la Generalitat, por lo que ambos alcaldes han decidido ahora contratarlo desde sus ayuntamientos.

Panorámica, fundamental para el desarrollo de Sant Jordi

Hay que tener en cuenta que la urbanización Panorámica es fundamental para el desarrollo turístico de Sant Jordi y de parte del interior de la comarca. Por eso el Ayuntamiento de Sant Jordi realizó el año pasado las obras para mejorar la seguridad vial de cuatro kilómetros de la carretera que une la salida de la autopista A-7 y la CV11 con la urbanización Panorámica Golf. El objetivo era que la carretera estuviese libre de obstáculos y sea mucho más segura y cómoda de cara a verano, que es cuando más tráfico soporta.

“Se trata de una infraestructura vital para el desarrollo urbanístico y económico para todos los vecinos de nuestro pueblo, porque enlaza la carretera CV-11 y la entrada a la Autopista A-7 con el gran polo de atracción deportiva y turística de esta zona del Maestrat que es Panorámica. Por eso tenemos previsto invertir este año medio millón de euros más para seguir ampliando y mejorando el firme y la señalización de esta carretera tan importante para el pueblo como para toda la comarca”, ha asegurado Iván Sánchez Cifre.