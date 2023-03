Nules aúna a expertos que acusan a los políticos de inacción con el litoral

Una de las conclusiones principales de la jornada de debate celebrada ayer en Nules en torno a las líneas estratégicas sobre las que trabajan los municipios afectados por la ley de Costas para defenderse de los efectos de su aplicación, es que la solución que esperan solo puede ser política. Así lo expusieron y defendieron los técnicos y expertos que realizaron las ponencias propuestas, que en su conjunto abogaron por una modificación del texto legal aprobado en los ochenta, por la búsqueda de alternativas efectivas a los métodos clásicos de protección, los espigones, y la necesidad de incorporar criterios de defensa del patrimonio arquitectónico y natural de los municipios.

Inactuación del Ministerio

Salma Cantos, abogada en Derecho Público y asesora de Nules en las acciones legales que están emprendiendo contra Costas, recordó los argumentos de defensa de los poblados marítimos amenazadas por la ley. Enfatizó que no existen precedentes sobre procesos abiertos contra el Ministerio en esta materia, porque nunca antes se habían emprendido acciones judiciales, pero expuso que existen fundamentos legales concretos sobre los que trabajar.

El catedrático de Puertos y Costas de la Universitat Politécnica de València, José Serra Peris, desarrolló la idea de las playas como «un recurso cada vez más escaso». Conocido por su beligerante oposición a la línea de actuación o inactuación que está caracterizando al Ministerio para la Transición Ecológica, pero también en legislaturas y gobiernos anteriores, explicó la existencia de alternativas a los espigones, «una solución pasada de moda», enfatizó, porque pueden haber otras con un impacto menor e igual de efectivas.

Miedo a equivocarse

A la pregunta de por qué desde Costas no se atiende a las diferentes propuestas técnicas a las que podría acogerse, no dudó en señalar que están sometidos, a su parecer, «al miedo a equivocarse» y no tienen en cuenta que «hay que innovar, probar cosas diferentes, mejorar las que no funcionan y seguir intentándolo», pero la única solución completamente errónea «es la que no se aplica», como está sucediendo hasta el momento.

El Cronista Oficial de la Vila, Joan Jesús Gavara, moderó una mesa de debate que se centró en la necesidad de poner el acento en la defensa de los valores patrimoniales, históricos y naturales, que la Ley de Costas no tiene en cuenta y las decisiones técnicas y políticas tampoco, pero son esenciales para preservar la identidad de los pueblos y un modelo de vida que, según concluyeron, está en peligro de extinción y desprotegido. Todos señalaron que «solo la voluntad política» puede cambiar las cosas «y ahora no existe».