Costas pone ahora el punto de mira en un bloque de pisos de la playa de Nules

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la dirección general de Costas, pone ahora el punto de mira en el edificio de pisos Voramar de la playa de Nules. Sigue rodando la maquinaria burocrática, después de años sin trámites al respecto, y está activando expedientes de renovación de las concesiones para les casetes.

Si bien es cierto que, a instancias de los propietarios, retoman la revisión años después. Una postura que preocupa en el municipio porque, ante la situación actual, la percepción general es de desconfianza. «Viniendo de Costas, me temo que no puede ser bueno», asegura taxativo el alcalde, David García.

Por el momento, no hay nada ni bueno ni malo. El BOE confirmó este martes la activación del procedimiento por el que el emblemático bloque, en primera línea de la playa de Bovalar, justo cuando empieza la de les Marines, conocido como el Voramar, se somete a revisión para estudiar si cabe o no la renovación de las concesiones. Como detalla el texto, se trata de determinar «los derechos que pudieran corresponder por la incorporación al dominio público marítimo-terrestre» de la mencionada finca, donde hay 16 viviendas.

La inquietud principal tiene que ver con un caso muy reciente y de fundamento similar. Hace prácticamente una década, como informó Mediterráneo, tres propietarios de la playa de l’Alcudia pidieron renovar las concesiones, tras heredar sus casetes, y la resolución de Costas a finales del año pasado, de forma inesperada tanto tiempo después, fue un no y el emplazamiento a los tres solicitantes para proceder al derribo.

Servicios jurídicos

En cuanto el alcalde tuvo conocimiento de la publicación del BOE le dio traslado a los servicios jurídicos que asesoran al Ayuntamiento en todo lo que tiene que ver con Costas. Están estudiando el detalle de estos 16 pisos para saber ante qué situación se encuentran, dado que la casuística entre las más de 240 casetes de la playa es muy diversa.

"Nada que venga de Costas a estas alturas puede ser bueno, pero vamos a estudiar al detalle todos los casos" David García - Alcalde de Nules

A día de hoy, no hay un sí ni un no a la renovación de las concesiones que se va a estudiar, pero lo que sí que existe es mucho escepticismo e, incluso, indignación. Desde Platges de Nules inciden en que parece que el Ministerio se está dando ahora mucha prisa en resolver estos expedientes de renovación de las concesiones, «pero no hacen absolutamente nada para exigir el cumplimiento de la ley de protección medioambiental al puerto de Burriana».

Asimismo, reivindican que la antigua función de vigilancia de Costas «era la de protección, pero no existe ninguna acción en ese sentido y se están dedicando a oprimir a los ciudadanos como prioridad».