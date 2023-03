Los vecinos de Moncofa salen a la calle para reclamar a Sanitat la ampliación del centro de salud

Moncofa no aguanta más «la pasividad» de la Conselleria de Sanitat y este viernes un buen número de vecinos se han concentrado en los aledaños del centro de salud para exigir de forma conjunta que la Generalitat agilice los trámites y que la ampliación del ambulatorio pronto sea una realidad.

Esta manifestación ha estado organizada por las dos vecinas que, desde hace un mes empezaron una recogida de firmas, que a fecha de hoy rondan las 3.300, con el fin de hacerlas llegar al conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, para que de primera mano sea conocedor del gran malestar de los pacientes de Moncofa.

Desde el primer momento, el Ayuntamiento ha apoyado la iniciativa adoptada por las dos mujeres y este viernes representantes municipales encabezados por el alcalde, Wences Alós; y la concejala del área, Mari Carmen Ferri, han estado presentes en la protesta.

"Se puede entender que la burocracia es muy lenta y hay que esperar, pero tanto tiempo, no"

«No podemos estar de brazos cruzados esperando señales de la Conselleria», manifestó Laura Martínez, una de las impulsoras de la concentración. Desde que se rescindió el contrato de adjudicación con la empresa a la que se le concedió el proyecto de ampliación del ambulatorio, han pasado varios meses.

«Se puede entender que la burocracia es muy lenta y hay que esperar, pero tanto tiempo, no. Por ese motivo, nos hemos concentrado para dar a conocer nuestro malestar y al mismo tiempo, para que Sanitat se ponga las pilas y agilice el proceso», añadió.

Casi 8.000 pacientes

Asunción Grande, la otra mujer que se lanzó a la recogida de firmas, mostró su malestar porque «Moncofa no lucha solo por contar con un centro de salud para los casi 8.000 pacientes, cifra que no es poca cosa, sino que también por contar con servicios como las 24 horas y la presencia de una ambulancia, porque es lo que pide la sociedad y no pararemos hasta que todo esto sea una realidad». Todo eso sin contar los tres meses de verano, cuando la playa de Moncofa alberga cerca de 50.000 habitantes.

Las obras durarán 16 meses

El alcalde remarcó que todo apunta a que las obras se iniciarán, como pronto, después del verano y tienen una duración de unos 16 meses, «lo que indica que hasta mediados de 2025 no estará finalizada la ampliación». «Estamos hablando de dos años y eso es mucho tiempo», añadió. Respecto al resto de reivindicaciones como contar con un centro de salud 24 horas, así como con una ambulancia, son propuestas que llevan años solicitando a la Conselleria.

Reunión con Sanitat el día 29

Con el fin de darle la vuelta a esta situación y agilizar el procedimiento, las dos impulsoras de la recogida de firmas solicitaron una cita con la Conselleria de Sanitat y ya han obtenido respuesta. Mantendrán una reunión el 29 de marzo, una cita a la que también asistirán el primer edil y la concejala.