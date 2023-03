El Consell echa de casa al vecino que perdió a su hijo y su pareja en el derrumbe de Peñíscola

Un año y medio después del derrumbe del edificio de Peñíscola, continúan vivas las secuelas entre los afectados que aquel fatídico 25 de agosto del 2021 perdieron su casa. El caso del morellano Bienvenido Cives es el más dramático de todos.

Perdió a dos seres queridos (su hijo y su pareja) entre los escombros y ahora debe abandonar el inmueble que le cedió la Generalitat tras la tragedia. Por si fuera poco, el seguro todavía no ha indemnizado ni él ni a ninguno de los propietarios.

El mayor damnificado de la catástrofe que tuvo lugar en la urbanización Font Nova tiene 51 años. En ese momento residía en Peñíscola con su hijo (de 14 años), su compañero sentimental (una mujer de 54 de nacionalidad cubana) y el hijo de ella, que actualmente tiene 28 años.

Tras el siniestro, Bienvenido pasó a residir en Vinaròs, en una de las viviendas que cedió la Conselleria a los afectados. Desde la Generalitat facilitaron hospedaje en municipios vecinos a las familias que perdieron la que era su primera vivienda, causa en la que colaboró el Ayuntamiento de Peñíscola, encargándose del equipamiento de sus interiores.

"Me han echado del piso y no me quieren renovar, ni alquilar, ni vender, ni nada. Ahora me tengo que ir a la casa que me dejaron unos amigos en Vinaròs"

Ahora, 19 meses después, la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), dependiente de la Conselleria de Vivienda, ha comunicado a Cives que debe abandonar ese inmueble. El motivo, según expone en la carta que ha recibido y a la que ha tenido acceso Mediterráneo, es que «la unidad de convivencia excede el límite de ingresos establecido para ser adjudicataria de una casa del patrimonio público de vivienda de la Generalitat».

«Ahora mismo estoy de mudanza. Me han echado del piso y no me quieren renovar, ni alquilar, ni vender, ni nada», cuenta el afectado. Bienvenido ha recogido sus pertenencias del domicilio en el que residía desde finales del 2021 y se trasladará provisionalmente a una casa de unos amigos en la misma ciudad de Vinaròs.

"Pedí renovar el contrato y me han dicho que «no»"

«En noviembre pedí renovar el contrato y hace un mes recibí que me habían denegado la petición», explica. En la carta certificada que recibió de la EVha le indicaron que tenía un mes para abandonar el inmueble. «Me dicen que supero los ingresos y que tengo que irme, entonces ahora me voy a un piso que me dejan unos amigos de Morella en Vinaròs, el que me dejaron al principio, porque quiero comprarme algo, pero no encuentro nada», expone el afectado.

En la misiva que recibió Bienvenido, la entidad le requería que «en el plazo improrrogable de un mes, entregue las llaves de la vivienda y los anejos vinculados», a la vez que le advierte de que, en caso de incumplimiento, «se entenderá autorizada la EVHA para tomar posesión de la vivienda cedida y, en caso de encontrarse enseres y mobiliario en su interior, considerarlos expresamente abandonados», reza el texto.

Sin noticias de la indemnización

Para más inri, a lo anterior hay que sumar que ni él ni ningún propietario del edificio que colapsó aún no han recibido «nada» como indemnización por parte de la compañía de seguros. El caso todavía sigue en los juzgados.