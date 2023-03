El ple de l’Ajuntament d’Almassora ha donat compte hui de la liquidació del pressupost de 2022 que, entre altres, suposa la reducció de més d’1,6 milions d’euros en concepte d’ingressos respecte de l’any anterior. El descens dels fons aportats pels contribuents contrasta amb un destacat increment de les transferències que provenen d’altres administracions per a cofinançar projectes.

En concret, el consistori va recaptar 10.153.152 euros per impostos directes en 2022 enfront dels 11.339.599 de 2021, tal com recull l’anàlisi comparativa de la liquidació. En el cas dels impostos indirectes, els 350.264 euros de 2022 es van allunyar dels 765.300 de l’any anterior. Tot això va suposar la reducció dels ingressos per aquests dos conceptes per un valor d’1.601.483 euros.

Per contra, les transferències provinents d’altres administracions van arribar als 5.754.187,78 euros enfront dels 1.488.459,80 euros de l’exercici del 2021.

Més fons d'altres administracions

«L’equació és ben senzilla: incrementem els fons que arriben d’altres administracions per programes com Edificant o Feder, mentre reduïm els ingressos que provenen directament d’impostos de la ciutadania», en paraules del regidor d’Hisenda, Santiago Agustí.

A més, la liquidació del pressupost municipal de 2022 ha aflorat 2.936.099 euros de romanents que l'equip de govern destinarà, entre altres, a l'increment del preu de l'energia i al reforç del servei de neteja a través del nou contracte, segons els càlculs que maneja el departament d'Hisenda.

Abans del despatx extraordinari, el ple ha llegit la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Un any més, l'acord entre els grups polítics amb representació municipal permet elevar amb unanimitat les peticions i el rebuig a qualsevol tipus de violència sobre la dona.