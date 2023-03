A las Fallas les quedan días tan intensos como emotivos. Las nueve comisiones de la Vall d’Uixó aprovecharon que la programación de la Junta Local Fallera no incluye este viernes ninguna actividad conjunta para vivir una jornada de relativo descanso, que no fue tal, porque el ambiente en las calles, en las carpas y casales hace imposible abstraerse de una realidad: la ciudad está tomada por la fiesta. Una fiesta que no deja de crecer y que llevaba desde el 2019 esperando para protagonizar su atronadora normalidad.

Entre todas las comisiones, hay una para la que, inevitablemente, el 2023 será un año para la historia. L’Ambient exhibe desde el martes el primer premio a la mejor falla de la Vall, un galardón que consiguieron por última vez en el año 2012, como recordó la presidenta, Ana Romero. Día infantil Con 135 abonados, l’Ambient ha organizado este viernes el día infantil, con diferentes actividades dirigidas a los más pequeños. Esta noche, se celebra una de las cenas valleras más típicas, a base de empedrao y manjóvenes, «patrocinado por Construcciones Meliquero», remarca la presidenta, que es una de las seis mujeres que están al frente de una de las nueve fallas en este municipio, junto a Sud-Oest, Pensat i Fet, Les Llimeres, 9 d’Octubre y Guitarrista Tárrega, por lo que son mayoría. Este hecho es una evidencia más de que las fallas de la Vall no solo están creciendo, sino que también se están transformando. Este es el año en el que, por primera vez, un hombre ha formado parte de la corte de honor de una fallera mayor, en la Guitarrista Tárrega, y también que en una falla, la Sud-oest, todos los cargos representativos, incluidos los de presidente mayor e infantil, son femeninos. De esta forma, reivindican que la tradición puede adaptarse, transformar y mejorar. Este sábado será la Ofrena i el domingo la cremà.