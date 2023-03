L’Ajuntament de Sant Jordi ha posat en marxa un servei de transport regular entre la Urbanització Panoràmica i Vinaròs. L’alcalde del poble ha decidit impulsar aquest servei «en vista que la Generalitat s’ha negat a assumir aquesta línia d’autobús a pesar que ha sigut sol·licitada des de fa anys per l’equip de govern del municipi».

L’alcalde, Iván Sánchez Cifre, va explicar ahir que «després d’anys sol·licitant a Conselleria que assumisca el cost d’aquest servei tan necessari per al nostre municipi, i sense obtindre resposta, hem decidit activar aquest servei a partir de hui, finançant-lo íntegrament coincidint amb l’inici de temporada turística».

Tots els dijous

Aquest servei eixirà tots els dijous, a les 9.00 hores, des de la Urbanització Planes del Regne fins a la Urbanització Panoràmica, i des d’allí a Vinaròs, on pararà en diversos punts com són l’estació de tren, l’hospital i el centre de Vinaròs. El bus de tornada partirà a les 14.00 hores des del mateix centre de Vinaròs, en sentit invers.

Sánchez ha insistit en aquesta necessitat a la Generalitat de forma reiterada l’últim any amb l’objectiu que facilite d’una vegada el servei regular de transport des de la Urbanització Panoràmica fins a Vinaròs i així evitar que els veïns d’aquesta zona del municipi estiguen discriminats no sols respecte a la resta de veïns del poble, sinó de tota la comarca.

El primer edil mateix li ho va demanar fa sis mesos a la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, durant una visita que va fer a la zona. «Però, a pesar que la consellera va emplaçar a l’Ajuntament de Sant Jordi a tindre una reunió per a plantejar alternatives, no hi ha hagut resposta positiva per a posar en marxa aquest servei», va assegurar Sánchez.

Transport escolar

Per altra banda, fa a penes dues setmanes, la Generalitat va decidir atendre la reclamació que li va fer l’Ajuntament de Sant Jordi i va començar a portar també als xiquets de la Urbanització Panoràmica a l’institut de Vinaròs.

Així mateix, els xiquets i les xiquetes de la Urbanització Panoràmica ja van al col·legi amb autobús aquest curs després que l'equip de govern de l'Ajuntament haja aconseguit que la Generalitat aprove la línia per a portar-los fins al CEIP Lluís Tena, que està en el nucli urbà de la població.